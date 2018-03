Sonia Bruganelli, pro Alessia Marcuzzi contro Striscia la Notizia/ E tra Mediaset e Magnolia spunta... Bonolis

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi: cosa c'è dietro la guerra tra Mediaset e Magnolia? Un giornalista di Chi attacca il tg satirico che risponde...

24 marzo 2018 Silvana Palazzo

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi

È una battaglia senza esclusione di colpi quella che ha ingaggiato Striscia la Notizia contro la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il tg satirico lancia quotidianamente scoop, colpi di scena ma soprattutto attacchi al reality show e alla sua conduttrice, Alessia Marcuzzi. Proprio per questo motivo sui social è partito un dibattito che vede la trasmissione Striscia la Notizia accusata di aver esagerato con le critiche e gli attacchi alla Marcuzzi, definita “svicolona” e “pinocchietta” perché non denuncerebbe le presunte mancanze del programma ma difenderebbe invece la produzione e gli autori. A scendere in campo in difesa della conduttrice dell'Isola dei Famosi è Valerio Palmieri, giornalista di Chi il cui post su Instagram è stato ritwittato dalla moglie di Paolo Bonolis (e questo merita approfondimento a parte). «Ora mi chiedo, e ho il diritto di farlo, visto che non ho nulla da nascondere e nessun conflitto di interessi se non il fatto che voglio bene alla Marcuzzi, perché mai un programma come “Striscia” si accanisca tanto su un programma della stessa azienda e della stessa rete, e perché insista a colpire una donna con accuse pesanti, pressanti, offensive della sua dignità». Dietro gli attacchi del programma di Antonio Ricci potrebbe esserci una strategia: per Palmieri potrebbe essere una mossa per incrementare gli ascolti e battere la concorrenza de “I Soliti Ignoti”. Ma sotto potrebbe esserci ben altro...

STRISCIA LA NOTIZIA VS ISOLA DI FAMOSI: RETROSCENA E SOSPETTI

E se invece dietro gli attacchi di Striscia la Notizia all'Isola dei Famosi 2018 ci sia invece una guerra tra Mediaset e Magnolia? Ricorderete il caso “Masterchef”, che ha tenuto banco per tantissime puntate e che è finito anche in tribunale. Questo è il sospetto del giornalista di Chi, Valerio Palmieri, il cui post ha ricevuto un “like” di Belen Rodriguez ed è stato condiviso su Instagram anche da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. «Credo che lo faccia perché alla fine questa è "televisione" e in tv è tutto una metafora, le veline mezze nude che ballano sono una metafora, due comici che anziché fare ridere attaccano una donna sono solo una metafora. Ma a me tutto questo fa schifo, e lo dico. Oltretutto perché arma quei subumani che insultano i personaggi famosi sui social, perché stravolge una realtà in cui le responsabilità sono altre, perché è lo specchio di un odio che sta distruggendo la nostra società», ha scritto il giornalista. E Sonia Bruganelli non poteva che condividere, visto che è stata spesso preso di mira dagli hater che non perdono occasione per accusarla di ostentare la sua ricchezza (ma questa è un'altra storia...). Quel che fa strano è che la moglie di Paolo Bonolis si inserisca in una diatriba che vedrebbe Mediaset contro Magnolia. E in una fase nella quale si parla tanto della possibile rottura, con ritorno del format su Rai2 e conduzione a Simona Ventura, nasce il sospetto che forse il marito cominci a trovarsi male in una azienda "a trazione Barbara d'Urso", fresca di investitura alla conduzione del Grande Fratello come "obiettivo di Mediaset"... Una cosa è certa: la guerra tra Striscia la Notizia e l'Isola dei Famosi non sta dividendo solo i telespettatori, ma anche gli stessi vip. Belen Rodriguez si schiera a difesa di Alessia Marcuzzi con il suo “like” al duro posto contro il tg satirico, più esplicita è Karina Cascella. «Stanno facendo violenza verbale su una donna. I paladini della giustizia, come si definiscono, in questo caso sono per quanto mi riguarda vergognosi».

STRISCIA LA NOTIZIA: “NESSUNA GUERRA CON MAGNOLIA”

Poco fa comunque Striscia la Notizia sempre su Instagram ha risposto accusando il giornalista di Chi e i suoi “amici di merenda” di diffondere fake news e di essere in qualche modo complice dell'insabbiamento che avviene nel reality per fare i propri interessi e proteggere alcuni personaggi importanti per le interviste. «Sei costretto a coltivare e ad allevare certi personaggetti per poi poter scrivere ancora i tuoi articoli. Lo capiamo benissimo: i tuoi “conflitti di interessi” sono evidenti a tutti». Insomma c'è molto di più in questa vicenda per Striscia la Notizia, che non fa distinzioni di trasmissioni: «Questo lavoro di “smontaggio” Striscia lo fa tutte le sere senza guardare in faccia a nessuno: trasmissioni Rai, Sky o Mediaset, non importa». E quindi l'attacco al giornalista, che rappresenta anche una sorta di presa di posizione contro certe congetture che vi abbiamo riportato: «Non inventare fantasiose guerre con Magnolia e non nasconderti dietro la falsa difesa di Alessia Marcuzzi: lei sa benissimo difendersi da sola e, anzi, avvocati come te rischiano solo di danneggiarla ulteriormente».

