Stefano Settepani/ Chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso

Il produttore esecutivo della Fascino Group, Stefano Settepani, è il fidanzato di Alessandra Amoroso. Una storia d’amore nata tra le pieghe del talent di Amici.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Stefano Settepani e Alessandra Amoroso formano in questo momento una delle coppie su cui maggiormente è focalizzata l’attenzione del mondo del gossip. Il loro amore sembra essere molto solido ed è per questo che da quasi un anno si rincorrono voci su possibili nozze magari da organizzare in una incantevole e caratteristica masseria della Puglia. Se da una parte è vero che la passione e l’amore tra di loro vive uno straordinario momento, dall’altro è altrettanto vero che la stessa Alessandra Amoroso, questo pomeriggio ospite a Verissimo dove magari potrebbe dare qualche gustosa chicca, ha ribadito attraverso un post sui social network che non c’è ancora in programma il lieto evento seppur ammettendo di voler, un giorno allargare la famiglia. Questo il post della Amoroso: “Scrivono che il matrimonio è alle porte...ma di chi?! Non il mio per il momento...ma soprattutto i 500 invitati dove li prendo! Mi godo questo momento di serenità e mi raccomando, fidatevi sempre di me.. Sono felice di essere tornata a casa, dalla mia famiglia, sperando che un giorno si possa ingrandire”. Ma chissà se oggi a Verissimo non ci possa essere un clamoroso annuncio.

STEFANO SETTEPANI, GALEOTTO FU ‘AMICI’

Stefano Settepani è diventato particolarmente famoso nell’ultimo anno grazie alla storia d’amore che lo vede protagonista con la cantante salentina Alessandra Amoroso. Tuttavia Settepani è un personaggio che da diversi anni lavora in televisione diventando un vero e proprio punto di riferimento per alcuni importanti programmi televisivi. Nato a Milano nel 1976, Stefano è un produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi e lavora per la Fascino Group, agenzia di proprietà della stessa De Filippi. Per seguire la sua passione di lavorare nel mondo della televisione, si è trasferito a Roma iniziando a collaborare nelle vesti di segretario di redazione per alcune rilevanti trasmissioni prima di passare, per cosi dire, nella scuderia della De Filippi. Molti ricorderanno che nel mese di gennaio del 2017 è salito alla ribalta della cronaca per una diatriba avuta con l’allora allievo Riccardo Marcuzzo. Naturalmente la storia d’amore con la Amoroso è nata proprio nello studio di Amici ed è sempre stata gestita con la massima privacy. Settepani in passato è stato sposato ed ha due figli.

