Uomini e Donne/ Anticipazioni e nuovi tronisti: torna Sabrina Ghio? L'inaspettata confessione (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: quali saranno i nuovi tronisti? Sabrina Ghio potrebbe tornare sul trono: ecco la sua confessione al settimanale Mio

24 marzo 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

In questi giorni si parla molto dei probabili nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ormai Nicolò Brigante è vicinissimo alla scelte e al contempo anche Sara Affi Fella sembra essere quasi pronta al fatidico momento. Dopo le voci su Jeremias Rodriguez, pare che sia Michael Gabriel Terlizzi, figlio del naufrago dell'Isola dei Famosi Franco Terlizzi, il nuovo tronista. Al suo fianco potrebbe però esserci un inaspettato quanto piacevole ritorno per il pubblico di Uomini e Donne: quello di Sabrina Ghio. La sua avventura come tronista si è conclusa pochi mesi fa e non nel migliore dei modi: Sabrina ha scelto Nicolò Raniolo che le ha detto di no. Oggi la Ghio è single e aspetta di trovare l'amore e, intervistata dal settimanale Mio, non nega la possibilità di tornare a Uomini e Donne.

SABRINA GHIO PRONTA A TORNARE A UOMINI E DONNE

"Se accetterei di nuovo il trono? Non lo so, non me l'hanno offerto. Però mai dire mai": queste le parole con le quali Sabrina Ghio non esclude un ritorno a Uomini e Donne, magari proprio come tronista. D'altrone, Sabrina ammette che l'occasione avuta da Maria De Filippi le ha dato modo di capire cose molto importanti. "L'esperienza a Uomini e Donne mi ha insegnato che non cambierò mai. - ammette la Ghio - Sono una sognatrice, sono una di quelle che, probabilmente, in amore prenderà sempre un sacco di batoste, ho tante cicatrici, ma quando le guardo non penso al dolore che mi sono costate. - così conclude - Probabilmente mi ricapiterà altre mille volte di soffrire, ci risbatterò la testa. Però avrò fatto sempre quello che dice il mio cuore".

© Riproduzione Riservata.