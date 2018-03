Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "divide" Tina e Gianni Sperti: la Cipollari torna all'attacco! (Trono Over)

24 marzo 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne

Giorgio Manetti è riuscito a mettere "contro" anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti di Uomini e Donne, quasi sempre in accordo sui giudizi verso i protagonisti del trono Over, discordano invece sul "gabbiano". Per Sperti, la Cipollari non è obiettiva e difende sempre e comunque, anche di fronte ad evidenti sbagli, Giorgio. Ma una volta anche Gianni era dalla sua parte: cos'è quindi cambiato? L'opinionista ha deciso di chiarirlo proprio in diretta: a cambiare tutto è stato il regalo fatto ad Anna Tedesco in studio e ancor di più la frase detta a Gemma Galgani. "Ha detto a una donna ‘Io ti ho dato 8 mesi di sesso'. - l'ha accusato Gianni Sperti - Anche se Gemma non mi piace, anche se contesto il suo comportamento e non mi piace quando elemosina l'amore, non auguro a nessuna donna di trovarsi davanti a tutti gli italiani e sentirsi dire ‘Ti ho dato 8 mesi di sesso'".

Tina Cipollari sferra un nuovo attacco a Gemma Galgani

A bilanciare il tutto, dall'altra parte, c'è Tina Cipollari che continua le sue accuse verso Gemma Galgani fuori e dentro dallo studio di Uomini e Donne. Ed è proprio nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine che torna all'attacco contro la bionda dama del trono Over: "Gemma non fa altro che tendere la mano sperando che qualcuno le dia indietro qualcosa. Implora gli uomini per avere l'amore e ora sta elemosinando uno spazio del trono classico. Evitiamo la sua pateticità e le sue tristezze almeno lì" e ancora "Lo sappiamo che lei ha la grande capacità di trasformare ogni cosa in tragedia".

