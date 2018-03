Verissimo/ Ospiti 24 marzo e anticipazioni: Alessandra Amoroso, Silvio Muccino, Flavio Montrucchio

Verissimo, anticipazioni e ospiti 24 marzo: Silvia Toffanin incontra Alessandra Amoroso, Silvio Muccino, Flavio Montrucchio, Marisa Laurito e Francesca Rocco.

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di canale 5 che torna in onda oggi, 24 marzo, alle 16.10 subito dopo Amici di Maria De Filippi. Il programma condotto da Silvia Toffanin continua ad essere leader degli ascolti nella sua fascia. La scorsa puntata è stata, infatti, seguita da 3.013.000 telespettatori con il 20.1% di share contro 1.632.000 spettatori con il 10.9%, nella prima parte, e 2.172.000 spettatori con il 14.3%, nella seconda parte del programma concorrente di Raiuno, Sabato Italiano. Da anni, Verissimo fa compagnia agli italiani ospitando personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica che si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin rivelando dettagli sulla propria vita privata e sulla propria carriera. Quali saranno, dunque, gli ospiti della puntata odierna?

VERISSIMO, GLI OSPITI DEL 24 MARZO

Grandi ospiti nella puntata del 24 marzo di Verissimo. Silvia Toffanin incontrerà per un’intervista intima Alessandra Amoroso che racconterà le emozioni vissute in questi dieci anni di carriera. Dopo la cantante salentina, nello studio di Verissimo arriverà l’attore e regista Silvio Muccino, sempre molto riservato e le cui apparizioni televisive si contano con il contagocce. E ancora Marisa Laurito e l’ex gieffina, oggi mamma della piccola Ginevra, Francesca Rocco. Per la prima volta, poi, ci saranno i postini di C’è posta per te Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Maurizio Zamboni, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Per lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi, infine, in collegamento dall’Honduras ci sarà Stefano De Martino e in studio Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini.

ALESSANDRA AMOROSO SI RACCONTA A VERISSIMO

Quella che Alessandra Amoroso rilascerà a Verissimo sarà un’intervista intima e toccante. La cantante salentina, sulla cresta dell’onda ormai da dieci anni, racconta le paure vissute dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi che ha letteralmente stravolto la sua vita. Dal Salento dove viveva e lavorava come modella, Alessandra si è trasferita a Roma dando il via ad una carriera che all’inizio non sentiva sua. Per Alessandra, infatti, non è stato facile accettare tutti i risvolti del successo, ma oggi, a distanza di tanti anni, è riuscita ad accettare tutto e vive con gioia tutto ciò che la sua carriera le regala. Alessandra Amoroso, poi, racconterà le sofferenze provate negli ultimi mesi per la morte della nonna e del cane che, per lei, era come un figlio, un fratello e un amico.

© Riproduzione Riservata.