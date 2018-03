WINDTALKERS/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage e Adam Beach (oggi, 24 marzo 2018)

Windtalkers, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Adam Beach e Christian Slater, alla regia John Woo. La trama del film nel dettaglio.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film di guerra in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE NICOLAS CAGE

Il film Windtalkers va in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di guerra prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2002 e diretta dal bravo regista cinese John Woo. La pellicola che è stata prodotta grazie ad una collaborazione congiunta tra Lion Rock Productions e Metro-Goldwyn-Mayer, ha visto la distribuzione italiana curata dalla 01 Distribution. Ottimo il cast di attori alle dipendenze di Woo, tra di essi spiccano Nicolas Cage e Adam Beach, che ricoprono ruoli principali. Il film ascrivibile al genere dei film di guerra, è stato già visionato parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani e viene nuovamente trasmesso questa sera su Rai Movie.

WINDTALKERS, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

La pellicola verte sulla vita di Joe Enders una leggenda all'interno del corpo dei marines americani. Joe è stato autore nel passato di pericolose azioni e per esse ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti assumendo tra i commilitoni finanche la reputazione di "soldato maledetto". Nell'ultima azione di combattimento però, quattro soldati del suo plotone avevano trovato la morte, e lo stesso Sergente era stato gravemente ferito. Durante la riabilitazione, l'uomo ha un solo scopo, rientrare in azione prima che la guerra finisca e vendicare cosi i suoi cari amici. La sua vita militare si interconnette con un incarico affidato al suo corpo di appartenenza. L'esercito americano aveva infatti deciso di utilizzare gli indiani Navajo per usare il loro linguaggio allo scopo di cifrare i messaggi più importanti diretti alle truppe al fronte, da parte loro i giapponesi facevano di tutto per catturare tali "traduttori" allo scopo di decrittare i messaggi. Ad alcuni soldati viene cosi affidato il compito di scortare gli indiani anche a costo della propria vita, gli ordini prevedono che in caso di pericolo l'indiano debba essere giustiziato, in maniera tale da non mettere in pericolo le comunicazioni dirette al fronte. A Joe viene affidato l'indiano Ben Yazzie, con l'uomo, il marines passerà buona parte degli ultimi mesi di guerra, proteggendolo nel momento in cui erano in pericolo di cattura e rifiutandosi di ucciderlo quando i soldati dell'esercito nipponico stavano per catturarlo. Joe si ritroverà in mezzo a cruenti scontri a fuoco, ma sempre riuscirà a trovare una soluzione perfetta, il tutto per onorare la memoria dei suoi quattro colleghi che non lasceranno la sua mente neppure a guerra finita.

