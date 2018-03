È arrivata la felicità 2/ Anticipazioni 25 marzo: ancora cambi di rete e orario, ecco la trama e le info

È arrivata la felicità 2, anticipazioni e cambi di programmazione: la fiction cambia ancora rete, giorno e orario, ecco le info sulla trama e il resto.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Continuano i cambi di programmazione per la seconda stagione di È arrivata la felicità. La fiction con protagonisti Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, dopo degli ascolti tv decisamente flop, si era spostata al sabato sera cambiando, oltre che giorno di messa in onda anche rete televisiva, passando dall'ammiraglia di Casa Rai alla seconda rete. Peccato che al sabato, mettere nel palinsesto un prodotto che già barcolla, pare proprio essere una delle mosse più sbagliate di sempre. Ed infatti la serie ha dovuto fare i conti con la 13esima stagione di Ballando con le stelle 2018 e le strazianti storie raccontate da Maria De Filippi, in onda con C'è posta per te, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A questo punto quindi, si è valutato un nuovo cambio spostandola ancora. Questa volta, si è tornati nuovamente su Rai 1 ma al pomeriggio della domenica, subito dopo la puntata di rito di Domenica In, condotta da Cristina Parodi fino alle 16.35, ora in cui inizierà la nuova puntata della fiction di cui a seguire, riceverete tutte le anticipazioni.

Il titolo del nuovo episodio di È arrivata la felicità 2 è: "Quando mi sono messa a nudo per te". A seguire quindi, le anticipazioni della trama. Le nozze di Orlando con Angelica si avvicinano sempre di più e tutta l'attenzione è concentrata sulla sposa. Si attende infatti, l'addio al nubilato organizzato da Nunzia proprio in casa della stessa Angelica. Tutte sono state invitate ma nessuna di loro sa esattamente cosa succederà. L'episodio successivo ha per titolo "Quando abbiamo detto quattro sì" e parla proprio del giorno del matrimonio: finalmente è arrivato! Come tutte le nozze che si rispettino, anche in questo caso l'imprevisto è dietro l'angolo: Valeria testimone di nozze di Angelica è in ritardo e lei chiede a Francesca di sostituirla. Tutto filerà liscio oppure qualche nuovo imprevisto è dietro l'angolo? Per scoprirlo, non vi resta che sintonizzarvi su Rai1, subito dopo la fine di Domenica In, a partire dalle 16.35 circa.

