ALAIN DELON/ Video: "Voglio essere seppellito assieme ai miei cani" (Che tempo che fa)

Video, Alain Delon torna alla ribalta e si presenta come ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Qui racconterà la sua grande passione per i cani.

25 marzo 2018 Francesco Agostini

Alain Delon

La star internazionale Alain Delon è sempre sulla breccia. Nonostante oramai le primavere siano ben 83 l'attore francese, quando rilascia interviste o si fa vedere in televisione, lascia sempre a bocca aperta. Forse perché ha un fascino tutto suo, forse perché, inutile negarlo, Alain Delon è un'icona del cinema del Novecento, pur con tutte le sue più intime contraddizioni. Il nostro regista Luchino Visconti ne ha fatto un mito, una sorta di vip irraggiungibile facendolo entrare nella storia con film di estremo successo e qualche relazione chiacchierata di stampo amoroso. Perché Alain Delon è stato anche questo: un personaggio abiguo, un latin lover assiduo, che ha fatto parlare di sé tantissimo sia per le sue performances lavorative che per i suoi amori al di fuori del set cinematografico. E c'è chi, per tanti anni, lo ha decretato incontestabilmente come 'l'uomo più bello del mondo'; un giudizio forte, ma forse non del tutto errato in fin dei conti.

ALAIN DELON, 'SEPPELLITEMI CON LORO'

Come tutte le star del cinema, anche Alain Delon ha i suoi vizi e le sue virtù. Le sue manie, le sue piccole stranezze inconfessabili. L'attore francese recentemente ha rilasciato una intervista a un quotidiano francese in cui ha spiegato la sua grande passione per gli animali e in particolare per i cani. Il miglior amico dell'uomo ha accompagnato la sua vita praticmente sin dall'inizio, tant'è vero che Delon ha dichiarato di aver avuto la bellezza di almeno 50 cani. "Per un periodo di tempo - racconta Alain Delon- ne ho avuti anche 14 contemporaneamente. I cani sono la mia più grande gioia. Ho una cappella di mia proprietà e lì dentro sono seppelliti tutti i miei cani, quelli che in vita erano ua 'coppia' sono posti uno di fianco all'altro. Quando morirò ho già detto che vorrò essere seppellito lì assieme a loro. Questa è la mia volontà e il mio desiderio più grande." Insomma... stranezze da vip allo stato puro, piccole manie che emergono soltanto ora dopo tanti anni di carriera.

'UCCIDERO' IL MIO CANE CON ME'

Ma le stranezze di Alain Delon non sono terminate qui, anzi. L'argomento è sempre lo stesso dato che si parla dei suoi adorati cani. Adesso i bei tempi in cui l'attore francese poteva avere 14 cani contemporaneamente sono finiti per sempre, ma uno solo può andare anche bene. E questo, per Delon è certamente il suo cane preferito, come ha raccontato lui stesso: "Con lui c'è un rapporto particolare, lo sento. Per questo motivo ho deciso che poco prima di morire dirò al veterinario di sopprimerlo in modo da farlo morire assieme a me. Questa è la mia ultima volontà, voglio morire vicino a lui." Inutile dire che sui social network i commenti negativi su Delon si sono moltiplicati. Soprattutto quelli degli animalisti convinti che lo hanno epitetato in tutti i modi possibili. Tra i commenti più sagaci c'è stato quello di un utente Twitter che ha sentenziato che 'Delon è così megalomane che crede che il suo cane al suo trapasso morirà di dolore, ma non è così." Battuta o verità?

© Riproduzione Riservata.