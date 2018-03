ANNA VALLE/ Video: "Gli adolescenti non vedono le sfumature" (Che tempo che fa)

Video, Anna Valle racconta un 'età difficile come quella dell'adolescenza, mentre si prepara ad essere ospite d'onore nel programma Che tempo che fa.

25 marzo 2018 Francesco Agostini

Anna Valle

La bella Anna Valle oggi non è più la stupenda Miss Italia di molti anni fa, ma mantiene inalterato il suo fascino semplice e aggraziato che aveva all'epoca. A quarantatré anni l'attrice ha un bel bagaglio di esperienze, maturati soprattutto nelle fiction, di cui è stata nominata simpaticamente la 'regina'. E non a caso: nel corso di questi anni intensi Anna Valle ha recitato in tantissime fiction e interpretato i ruoli più disparati, sempre all'altezza della situazione e con impeccabile professionalità. Per questo motivo, le tanto amate fiction l'hanno portata a fare anche il grande salto e a recitare in alcuni film iportanti, impnendola come una delle attrici di successo del nostro Bel Paese. Ricordiamo, a titolo informativo, della sua partecipazione a un film quale Callas e Onassis, dove interpretava il ruolo dell'ex moglie di John Fitzgerald Kennedy, Jackie (prima Kennedy, poi Onassis). A quarantatré anni, comunque, la bella Anna Valle non si sente affatto un'attrice arrivata.

'L'ADOLESCENZA E' UN'ETA' STRANA'

Qualche mese fa Anna Valle ha recitato in un fil importante chiamato 'L'età imperfetta'. Il riferimento è proprio all'adolescenza, quel momento della vita di transizione in cui si passa da un periodo idilliaco (si spera) come l'infanzia per passare ad uno importante come quello dell'età adulta. Insomma: non si è più dei bambini ma non si è nemmeno degli adulti, si è in una zona di passaggio, una zona grigia che non è sempre facile affrontare nel giusto modo. Anna Valle ha parlato di questo periodo un po' così al sito internet MarieClaire.it: "L'adolescenza è un'età strana. I ragazzi vedono tutto in bianco e nero, non hanno le mezze misure. Non hanno la zona grigia, tanto per fare un esempio: per loro è tutto così o ti amo o ti odio. E' un'età strana, ma bella. Si ha tutta la vita davanti, si possono fare tante cose, anche tanti sbagli. Crescendo si imparano tante cose, anche a utilizzare le sfumature." E non c'è alcun dubbio che le cose stiano proprio così: quando si è adolescenti ci si comporta proprio in questo modo.

ANNA VALLE, 'A 21 ANNI ERO FELICISSIMA'

Nell'intervista Anna Valle si perde tra i ricordi. Uno dei momenti più belli per lei è stato sicuramente quando è riuscita a vincere il concorso di Miss Italia, quando aveva appena 21 anni e tutta la carriera davanti. Quello per lei è stato il punto di partenza, l'inizio di un'attività lavorativa fruttuosa e importante, che l'avrebbe portata a recitare in tantissime fiction e in qualche film di successo. Ecco come racconta quel periodo dorato la bella Anna Valle: "Avevo 21 anni ed ero felicissima, non avrei mai immaginato di vincere un concorso importante come Miss Italia. A quell'età ero all'inizio di tutto, avevo già un appartamento di mia proprietà, anche se piccolo, e mi sembrava di spaccare il mondo. Ero piena di energie.

Ma non sto dicendo affatto che l'adolescenza sia un'età unica, nella vita ci sono tante età belle per un loro preciso motivo. I miei figli, ad esempio, mi hanno insegnato tantissime cose." Per Anna Valle la vita lavorativa è ancora molto lunga; chissà in quante fiction la vedremo ancora.

© Riproduzione Riservata.