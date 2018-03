Alessia Marcuzzi vs Eva Henger, retroscena/ Filippo Nardi: “Sul canna-gate mi ha detto...” (Isola dei Famosi)

Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi racconta cosa le avrebbe detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi nel dietro le quinte, le parole sul canna-gate.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Henger-Monte: la Marcuzzi li rimprovererà per la foto insieme?

A quanto pare dopo la sfuriata contro Eva Henger, la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, si sarebbe sfogata con Filippo Nardi. Questo è ciò che è emerso durante una intervista del deejay che ai microfoni di Radio Radio ha confessato cosa gli avrebbe detto Alessia Marcuzzi durante il backstage. “Io sono 15 anni che la conosco e non l’ho mai vista così. Io sono andato nel suo camerino e lei mi ha detto ‘Fili lo sai che non ne posso più, sono due mesi che il mio programma, che tanto ci tengo e voglio che sia divertente e invece è pieno del canna gate'”. È pur vero che la conduttrice è stata presa di mira da molte trasmissioni, Striscia la Notizia su tutte ma è anche evidente la sua incapacità nel gestire il canna-gate in maniera razionale, facendosi trasportare più dalle emozioni del momento che da una certa lucidità che la situazione avrebbe sicuramente richiesto. La Marcuzzi invece, è sbottata contro Eva Henger senza mai chiederle scusa nonostante le parole fuori luogo accompagnate da massicci rimproveri.

Tra le ultime polemiche del canna-gate, ha fatto scalpore il selfie scattato da Pio e Amedeo insieme ad Eva Henger e Francesco Monte proprio per sancire la pace. L’ungherese infatti, ha spiegato di non avere assolutamente risolto la questione ma di aver scattato la fotografia solo per assecondare un gioco del duo comico che “implorava” la pace tra di loro. La fotografia ha notevolmente fatto arrabbiare anche Mara Venier e, proprio in quella occasione, anche Alessia Marcuzzi ha cliccato “like” confermando di essere dalla parte dell’amica opinionista. Cosa accadrà la prossima settimana? Dopo le mancate scuse, per tirare nuovamente acqua al suo mulino, la bionda conduttrice evidenzierà il selfie Monte-Henger? In linea di massima ci verrebbe da pensare di sì. Staremo a vedere come si svolgeranno le altre vicende dell’Isola dei Famosi che in questo periodo ha riconquistato un po’ di punti simpatia grazie alle divertenti incursioni di Valeria Marini sbarcata in Honduras per risollevare le sorti del programma dopo aver messo da parte il canna-gate.

