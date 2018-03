Angela Rende, moglie di Amaurys Perez/ Corna-gate, Isola dei Famosi: lettera a Barbara d'Urso (Domenica Live)

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, lettera durissima a Barbara d'Urso sul corna-gate. Lo sportivo ha davvero avuto una notte di passione sull'Isola?

25 marzo 2018 Emanuela Longo

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez

Il passaggio dal canna-gate al corna-gate all'Isola dei Famosi è stato veloce come un fulmine. Nelle passate settimane, il settimanale Chi aveva parlato di un presunto flirt tra due naufraghi del reality in Honduras, sentimentalmente legati. L'attenzione si era subito spostata su Amaurys Perez ma, se così fosse, con chi avrebbe consumato un piccolo momento di passione in una rovente notte Honduregna? I rumors non si erano affatto spenti, al punto da sollevare alcuni dubbi proprio su Cecilia Capriotti e su Alessia Mancini. A dire la sua, dopo giorni di silenzio, era stata proprio la moglie del naufrago, Angela Rende, contattata da FanPage. "Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla", aveva commentato seccamente. Dopo 15 anni di vita insieme, la donna ha fortemente dubitato che il marito avesse potuto tradirla solo ora, a favore di telecamere. "Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto", aveva aggiunto, dicendosi certa al 100% della massima trasparenza di suo marito. Inizialmente si era sospettato un avvicinamento "pericoloso" tra Amaurys e Cecilia Capriotti, poiché nella prima settimana i due avevano dormito sotto la stessa coperta, come confermato anche da Angela: "Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco". Dopo le sue parole, oggi Angela Rende ha deciso di rompere nuovamente il silenzio scrivendo una lettera a Barbara d'Urso che sarà letta nel corso della nuova puntata di oggi di Domenica Live.

LA VERSIONE DI CECILIA CAPRIOTTI

Sul presunto canna-gate era stata interpellata anche la stessa Cecilia Capriotti, con la quale, secondo le indiscrezioni, Amaurys Perez avrebbe tradito sua moglie Angela Rende all'Isola dei Famosi. A confermare, a mezza bocca, il piccante episodio era stato anche Craig Warwick che dalla stessa Barbara d'Urso aveva lasciato intendere un momento bollente vissuto dalla showgirl marchigiana e lo sportivo. La Capriotti, di contro, ha fortemente respinto ogni sorta di coinvolgimento minacciando querele. Anche sotto ipnosi eseguita su di lei da Giucas Casella, la stessa ex naufraga aveva smentito un flirt con Perez. Allo stesso settimanale specializzato in gossip, al fine di respingere ogni accusa aveva riferito: "Ho dormito molte volte vicino a lui, ma tra di noi non è mai successo niente. Sull’Isola sei distrutta. Io sono amica della moglie di Perez e lui è innamoratissimo di lei". I dubbi si erano quindi spostati su Alessia Mancini, anche lei felicemente impegnata. "Le donne coinvolte insieme ad Amaurys hanno figli e mariti a casa e nessuno di loro è stupido: vedono le telecamere, quindi di che parliamo?", aveva commentato ancora Angela Rende, annunciando la dura reazione del marito una volta tornato in Italia. "Trovo che sia solo una cattiveria nei suoi confronti e immagino che la prenderà male proprio perché è stato accusato ingiustamente", aveva chiosato.

