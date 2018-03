Cannelle, ex Morositas Helena Viranin/ “In tv proposte indecenti, salvata dalla religione” (Domenica Live)

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Cannelle, l'ex ragazza Morositas, racconta la sua nuova vita a Domenica Live. Il programma di Barbara d'Urso oggi si occupa dei vip caduti in disgrazia e di quelli che hanno cambiato radicalmente il corso della propria esistenza. Tra queste ultime c'è appunto Helena Viranin, questo il suo vero nome, che negli anni Ottanta è stata la grande protagonista della reclame delle caramelle gommose. Questo le bastò per diventare celebre: accompagno Pippo Baudo al Festival di Sanremo e realizzò altri spot televisivi. Ora si presenta con il turbante in testa: è diventata infatti una guida spirituale. Guai a parlarle di conversione tardiva: «Sono sempre stata molto religiosa. A sedici anni volevo entrare in convento ma mi rifiutarono perché occorreva il consenso dei genitori», ha raccontato recentemente al Corriere della Sera. Quando le luci della ribalta si è accorta di aver perduto i suoi valori. Dalle origini cristiane si è spostata però verso una spiritualità di tipo induista.

La meditazione ha salvato Helena Viranin, in arte Cannelle. Lo ha raccontato lei di recente, spiegando la sua nuova vita da guida spirituale. «Spesso chi esce dal mondo dello spettacolo è costretto a scendere a bassi compromessi per vivere. Io ho avuto la forza di rifiutare proprio grazie alla meditazione e alla forza che mi dava», ha raccontato al Corriere della Sera. Concetti che ha ribadito a Domenica Live: «Tutte le donne che si avvicinano al mondo dello spettacolo sanno di poter avere richieste pesanti, ma io non ero disponibile. Proposte sessuali? Le abbiamo avute tutte...». Cannelle fa riferimento a episodi scomodi e proposte indecenti. Anche per questo si è rifugiata nelle colline di Imperia: dal 2010 conduce un'attività per la produzione di olio. Ha due figlie, impegnate negli studi a New York, a cui ha consigliato di non cedere alle persone fasulle: «L'amore non si compera, non è una merce. Lo dice anche la Bibbia nel Cantico dei Cantici. Non lo dimentico mai e spero che anche le mie ragazze facciano lo stesso».

