Che tempo che fa/ Ospiti e diretta: Roberto Saviano, Maneskin ed Enrico Brignano (25 marzo)

Che tempo che fa, le anticipazioni di domenica 25 marzo: insieme a Fabio Fazio anche Roberto Saviano, Maneskin ed Enrico Brignano, Suor Cristina, Vincenzo Salemme e altri ospiti.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Fabio Fazio tornerà anche stasera con la nuova puntata di Che Tempo che fa. In attesa di conoscere gli ospiti del nuovo appuntamento, scopriamo le ultime novità sulla polemica che lo ha reso recentemente protagonista. Come ben sapete, Raffaele Cantone ha sollevato dei quesiti relativi al suo contratto Rai, chiedendo che indaghi anche la Corte dei Conti. Il conduttore del talk show, ha voluto replicare per le rime affermando che l’articolo dove compare la richiesta sarebbe stato intitolato del tutto impropriamente. Raggiunto da Repubblica poi, proprio il presentatore ha voluto precisare: “La delibera di Anac (…) non riguarda in alcun modo il mio “stipendio”, anche perché, sotto la lente di ingrandimento dell’Associazione Nazionale Anti Corruzione sarebbero finite soltanto “la procedura tecnica e le scadenze temporali seguite dalla Rai per il rinnovo del mio contratto”. Dopo le dovute precisazioni, il buon Fazio si appresta a condurre in diretta un nuovo appuntamento con il suo programma, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 20.35 circa. Scopriamo di seguito, anticipazioni ed ospiti di oggi, domenica 25 marzo.

Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni sugli ospiti in onda a Che tempo che fa di questa sera, domenica 25 marzo nella prima serata di Rai1. Fabio Fazio avrà modo di ospitare una grandissima icona del cinema mondiale: Alain Delon in studio per la prima volta. Spazio poi per la grande campionessa Sofia Goggia, nuovo simbolo dello sci italiano, alla sua prima apparizione tv dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, la Coppa del Mondo e il Super G di Åre in Svezia. Nel giorno in cui si festeggia il compleanno di Mina, in studio con il conduttore il figlio Massimiliano Pani compositore che ha curato in toto la produzione e l’arrangiamento del nuovo album Maeba. Torna ancora Enrico Brignano, in tournée con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Enricomincio da me Unplugged”. Nel corso della puntata ci sarà una parentesi dedicata alla situazione in Siria che verrà tratteggiata dalle parole di Roberto Saviano. Per lo spazio dedicato alla musica, fanno ritorno anche i Maneskin che hanno da poco pubblicato il nuovo singolo in italiano “Morirò da re”. Ci sarà anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Al tavolo di seguito, oltre a Fabio Volo, Nino Frassica, Orietta Berti e Gigi Marzullo, troveremo ancora Enrico Brignano e Sofia Goggia e poi: il giornalista Giampiero Mughini, l’attrice Anna Valle e suor Cristina, vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy. In ultimo anche Vincenzo Salemme e Francesco Paolantoni.

