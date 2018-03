Corinne Clery, scherzo Iene/ Angelo Costabile si “vendica” dopo la crisi passeggera?

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Corinne Clery e Angelo Costabile

Corinne Clery vittima di uno scherzo delle Iene? Nadia Toffa e Nicola Savino si sono fatti sfuggire il suo nome durante la diretta Facebook prima della nuova puntata. I due conduttori però sono rimasti vaghi, preferendo non confermare né rivelare particolari dello scherzo che hanno riservato all'ex concorrente del Grande Fratello Vip. C'è dunque grande curiosità, del resto il programma di Italia 1 ha dimostrato di essere molto bravo nel realizzare gli scherzi ai vip. Stasera dunque potrebbe toccare alla celebre attrice francese. E chissà se è coinvolto il fidanzato Angelo Costabile, che ha 27 anni meno di lei. In passato Corinne ha espresso qualche dubbio sulla loro relazione, quindi la sua dolce metà potrebbe aver deciso di rendersi complice di uno scherzo per “vendicarsi”. Il peggio sembra essere passato dopo la crisi emersa durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma Angelo potrebbe aver deciso di togliersi qualche “sassolino”... Al momento però si tratta solo di supposizioni, non ci sono conferme, quindi non ci resta che attendere la nuova puntata.

CORINNE CLERY E ANGELO COSTABILE: SCHERZO IENE?

Il peggio sembra essere passato tra Corinne Clery e Angelo Costabile. L'attrice francese aveva espresso qualche dubbio sulla loro relazione durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, ma gli alti e bassi sono normali in una storia d'amore che va avanti da sette anni, peraltro nonostante la differenza d'età. Intervistata da Novella 2000, Corinne Clery ha confessato che ora va tutto a gonfie vele e si è lasciata andare a dettagli anche molto privati: «Dopo una notte con me Angelo non trova nemmeno le mutande. Cosa succede tra noi a letto? Ve l'ho detto. Non fatemi aggiungere altri dettagli a luci rosse. Fate voi, immaginate e usate la fantasia. A letto, con il mio Angelo, non manca mai nulla». Guai a chiamarlo Toy boy, come si usa ora: «Ha 40 anni, 27 meno di me. Però la mia vitalità mantiene giovani entrambi!». Da quando il Gf Vip 2 è terminato è tornata a fargli la corte: «ho tirato fuori il mio sex appeal, che forse avevo un po’ accantonato negli ultimi tempi. Il Grande Fratello ci h aiutato molto, insomma è stato terapeutico. Durante il reality mi sono fatta tante domande. Volevo risolvere alcuni problemi con me stessa e, devo ammettere, che il Grande Fratello mi ha aiutata».

