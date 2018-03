Domenica In / Anticipazioni e ospiti: Cristina D’Avena, Serena Autieri e il “Processo a Ballando” (25 marzo)

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2018: Cristina D’Avena, Serena Autieri e il “Processo a Ballando con le stelle" insieme a Cristina Parodi, temi e talk.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Domenica In, ospiti e anticipazioni 25 marzo

Domenica In prosegue sul filone dell’amore. Eccovi a seguire, anticipazioni e ospiti dell’appuntamento di oggi, 25 marzo 2018. La nuova puntata condotta da Cristina Parodi, torna sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 14 con tantissimi personaggi pronti a raccontare le loro storie e in apertura, un tema purtroppo molto attuale: il bullismo. La giornalista parlerà del delicato argomento insieme a Maria Catrambone Raso, mamma di Michele Ruffino, il diciassettenne di Rivoli che solo un mese fa si è suicidato per colpa dei bulli. In studio con la conduttrice presenti anche Dora Carrera e il figlio Pietro Carrera, giovane studente pugliese che ha combattuto per moltissimo tempo contro questo fenomeno. Durante il talk ci saranno anche la psicoterapeuta esperta di problematiche adolescenziali Maura Manca e l’ex Miss Italia Martina Colombari, attrice e testimonial di iniziative sociali per i diritti dei bambini.

Domenica In, ospiti e anticipazioni 25 marzo

Successivamente anche con Claudio Lippi e Adriano Panatta, ospiti fissi dei talk di Domenica In, si parlerà di musica insieme a un parterre di opinionisti formato da Guenda Goria, Anna Pettinelli e Angela Rafanelli. Spazio quindi per l’amore per la musica con Luca Barbarossa, cantautore e conduttore radiofonico che avrà modo di ripercorrere la sua lunga carriera artistica dagli esordi fino all’ultimo Festival di Sanremo, e con Cristina D’Avena, adorata interprete di memorabili sigle dei cartoni animati che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. Insieme alla band del programma, ci sarà mondo di emozionarsi con Sal Da Vinci, Karima e Silvia Salemi. Il “Gioco delle affinità” questa settimana vedrà protagonisti l’attore Paolo Conticini e sua moglie Giada Parra. Amore e seduzione, poi, con Manuel Casella, protagonista del gioco “Che uomo sei?”. Per l’angolo dedicato al “Processo a Ballando con le Stelle”, verranno commentati gli accadimenti più in vista dell’ultima puntata insieme alla verve del piccantissimo Guillermo Mariotto. A vestire i panni di “Ballerina della domenica” sarà Guenda Goria, con una performance in diretta con Maykel Fonts. Serena Autieri parlerà dell’amore per la nostra terra e poi interpreterà bellissime canzoni napoletane. Benedetta Parodi in ultimo, andrà “A casa di…” Rosanna Banfi.

© Riproduzione Riservata.