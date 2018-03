Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti: Isola dei Famosi, canna-gate e Lorenzo Crespi (25 marzo)

Domenica Live, le anticipazioni e tutti gli ospiti di oggi, 25 marzo 2018: dall'Isola dei Famosi 13, il canna-gate, la macchina della verità e Lorenzo Crespi.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Nuova puntata di Domenica Live con la ruspante Barbara d’Urso che dopo aver annunciato la sua conduzione del Grande Fratello, anche oggi indosserà un vestito vintage che aveva già portato durante il reality show, così come anticipato su Instagram. Come sempre, ci sarà nuovamente la lunga parentesi dedicata all’Isola dei Famosi 2018 e, proprio come anticipato dalla stessa conduttrice, si potrebbe nuovamente parlare del canna-gate e ci dovrebbe essere modo per dare spazio alla macchina della verità, dopo le risposte di Eva Henger che, secondo l’aggeggio, avrebbe risposto in maniera veritiera a tutte le domande. Questa volta toccherà a Nadia Rinaldi e Craig Warwick? Sicuramente tra gli ospiti del programma, così come anticipato dal suo assistente, ci sarà anche Giucas Casella che, dopo aver ipnotizzato Cecilia Capriotti e Vladimir Luxuria, avrà modo di sperimentare con gli altri ospiti del parterre domenica della nostra Carmelita Nazionale che in forma come non mai, sta già lavorando dietro le quinte per offrire una nuova scoppiettante puntata.

Ricapitolando quindi, la Domenica Live di Barbara d'Urso, riaprirà nuovamente i battenti al talk show dedicato all'Isola dei Famosi e al momento, sono rientrati in Italia: Eva Henger, Nadia Rinaldi, Giucas Casella, Craig Warwick, Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Paola di Benedetto. Proprio l'ex Madre Natura, avrà convinto il suo fidanzato a prendere parte al programma? Del resto Francesco Monte ha recentemente avuto modo d'incontrare Eva Henger durante la prima puntata della stagione de Il Maurizio Costanzo Show. Tra gli altri ospiti, confermata anche Vladimir Luxuria in quanto, il suo nome è uscito anche tra i possibili opinionisti della 15esima edizione del Grande Fratello 15, in partenza dal 23 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nello studio di Cologno Monzese, tornerà anche Lorenzo Crespi, così come anticipato tramite social. Con Lady Cologno poi, ci sarà sicuramente modo di approfondire dei momenti più intimi tramite le sue particolari d’Urso-interviste: a chi toccherà oggi? L’appuntamento con Domenica Live è quindi rinnovato per oggi, a partire dalle 13.55 su Canale 5.

