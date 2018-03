Don Camillo monsignore... ma non troppo/ Su Rete 4 il film con Fernandel (oggi, 25 marzo 2018)

Don Camillo monsignore... ma non troppo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Fernandel e Gino Cervi, alla regia Carmine Gallone. Il dettaglio.

25 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST FERNANDEL E GINO CERVI

Il film Don Camillo monsignore... ma non troppo va in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Carmine Gallone. La pellicola risale al 1961 ed è la quarta opera cinematografica che vede protagonisti don Camillo, interpretato da Fernandel, e Peppone interpretato da Gino Cervi. I due personaggi sono nati dalla fantasia di Giovannino Guareschi, uno scrittore tra i più amati in assoluto. La serie comprende cinque film, l'ultimo risale al 1965 e si intitola "Il compagno Don Camillo". Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

DON CAMILLO MONSIGNORE... MA NON TROPPO, LA TRAMA DEL FILM

E' l'anno 1960. Don Camillo è diventato monsignore ed è stato trasferito nella capitale mentre il sindaco comunista Peppone è diventato senatore. I due si incontrano per caso tre anni dopo, nel treno che li riporta al paese. Giunti nella loro amata terra, il comune di Brescello, si ritrovano di nuovo insieme ad affrontare le piccole beghe del paese. Qui è stato deciso di far nascere la casa del popolo proprio dove si trova la cappella della "Madonnina del borghetto". Il nuovo sindaco del paese, e lo stesso Peppone, sono decisi a demolire la cappella. Il terreno viene messo a disposizione del comune ma a patto che l'assegnazine dei futuri alloggi vadano suddivisi tra le famiglie povere segnalate dalla chiesa e quelle indicate da comune. Nonostnte molti tentativi, la piccola cappella non vuole venir giù per cui si decide di lasciarla integra e di integrarla all'edificio a costruire. Intanto Water, il primo figlio di Peppone, sta per sposarsi, il giovane vuole soltanto il rito civile mentre la madre pretende che il figlio si sposi in chiesa. Per convincere il padre della sposa ad accettare il solo rito civile, Peppone gli mette a disposizione un posto di lavoro al comune, in qualità di usciere. A sua volta don Camillo, che è a favore del matrimonio in chiesa, offre all'uomo la licenza per gestire una pompa di benzina. Il compromesso arriva quando Peppone si accorge di aver vinto al totocalcio. Non sapendo come incassare la vincita senza che si sappia in paese, chiede aiuto a Don Camillo, questi accetta di aiutarlo a patto che il matrimonio venga celebrato anche in chiesa. Peppone non fa che pensare al denaro vinto, sa di doverne dare una parte al partito e per questo non vuole che la notizia della vincita trapeli. Quando Don Camillo scopre il nome del fortunato vincitore, si accorda con Peppone, sarà lui a ritirare la somma vinta. Il prete ritorna in canonica a tarda sera, quindi si ripromette di consegnare il danaro il mattino seguente. Don Camillo però non riuscirà a dormire perché Peppone busserà più volte alla sua porta, l'ex-sindaco e sua moglie muoiono dalla voglia di guardare le banconote vinte. Ad un certo punto della notte Peppone decide di ritornare dal prete per farsi consegnare il danaro. Un'altra questione impegna don Camillo e riguarda due coniugi, Marasca e la moglie Gisella. Quest'ultima è una comunista attivista del partito mentre il marito la vorrebbe più a casa ad occuparsi della famiglia. Con uno stratagemma Don Peppone mette in ridicolo la donna che ritorna ad essere una semplice casalinga così come chiedeva il marito.

