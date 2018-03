EYES WIDE SHUT/ Su Iris il film con Tom Cruise e Nicole Kidman (oggi, 25 marzo 2018)

Eyes Wide Shut, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Tom Cruise e Sidney Pollack, alla regia Stanley Kubrick. La trama del film nel dettaglio.

25 marzo 2018 Cinzia Costa

il film erotico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST TOM CRUISE

Eyes Wide Shut, il film in onda su Rete 4 oggi, domenia 25 marzo 2018 alle ore 23,55. Una pellicola erotica e drammatica uscita nel 1999 per la regia di Stanley Kubrick. La pellicola, vede tra gli attori protagonisti la bella Nicole Kidman e l'affascinante Tom Cruise. La storia trae ispirazione da un romanzo dello scrittore austriaco Arthur Schnitzler intitolato "Doppio sogno". Tom Cruise ha incontrato Nicole Kidman nel 1989 e tra i due fu subito amore e attrazione. Nel 1990 si sono sposati e nel 2001 hanno divorziato senza mai rivelare ciò che ha portato alla fine del matrimonio. Negli anni successivi sono state avanzate delle ipotesi sui motivi della rottura, tra cui la difficoltà della coppia ad avere figli e le loro divergenze di natura religiosa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EYES WIDE SHUT, LA TRAMA DEL FILM EROTICO

Bill, medico giovane e affascinante, prende parte insieme alla moglie Alice, ad una festa a casa di un amico, Victor Ziegler. Mentre è in compagnia di due ragazze, Bill è chiamato a prestare soccorso ad una ragazza che aveva assunto una dose eccessiva di droga. Intanto Alice tenta di sottrarsi alle avance di uno sconosciuto. Il giorno dopo Bill e Alice, dopo aver assunto marijuana, commentano la festa e nasce una discussione diventa molto accesa. Bill conferma di credere nella loro fedeltà coniugale, la moglie invece gli racconta delle sue fantasie sessuali con un giovane ufficiale conosciuto durante una vacanza. Proprio in quel momento giunge una telefonata, Bill deve correre a casa di un suo paziente deceduto, inaspettatamente la figlia del morto gli propone un rapporto sessuale ma lui rifiuta. Turbato dagli ultimi eventi, Bill si trattiene per le strade di New York, viene attirato da una bella prostituta ma l'incontro non avrà alcun seguito. Il giovane medico entra nel bar dove un suo amico, Nick Nightingale, suona il piano, questi informa Bill di una festa molto particolare in cui è stato invitato a suonare e dove dovrà esibirsi con gli occhi bendati. Bill è molto incuriosito, quindi si fa dare l'indirizzo e la parola d'ordine necessaria per accedere al festino in maschera. Si reca in un negozio che noleggia costumi, n sceglie uno e poi si dirige in taxi verso la villa in cui si svolgerà la festa. Qui assiste ad un rito officiato da persone mascherate e giovani donne nude; l'amico Nick accompagna al piano un canto cupo e inquietante. Girando nelle altre stanze, Bill vede scene di sesso di ogni genere, subito dopo viene fermato e portato dinanzi alla loggia per subire un interrogatorio in quanto considerato un intruso. Una vestale interviene e chiede che Bill venga rilasciato senza subire danni, ma solo se non racconterà a nessuno quello che ha visto alla villa. Bill, ancora spaventato, ritorna finalmente a casa e trova la moglie piangente, Alice gli racconta di aver sognato di aver fatto sesso con diversi uomini in sua presenza e tutto coincideva con quanto Bill aveva visto nella villa. Il mattino seguente l'uomo riporta al negozio il costume che aveva noleggiato ma si accorge che manca la maschera Dall'amico Victor viene a sapere che la setta che presiedeva il convito era formata da personaggi molto noti e che la ragazza che era intervenuta a suo favore era morta. Rientrato a casa, Bill vede Alice che dorme, accanto a lei c'è la maschera che aveva indossato alla festa. Pentito e in lacrime, Bill racconta ad Alice dell'orgia e dei riti a cui aveva assistito. Il Natale si avvicina e la giovane coppia sta pensando ai regali. Alice sussurra al marito ciò che più desidera in quel momento, fare sesso.

