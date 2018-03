FURORE 2 / Anticipazioni puntata 25 marzo 2018: Marisella cede alla corte di Saro, Giuseppina medita vendetta

Furore 2, anticipazioni puntata 25 marzo: Saro riuscirà a rintracciare Marisella e a conquistare il suo cuore, ma la nuova coppia si scontrerà con l'ira di Giuseppina...

25 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Furore 2, in prima Tv su Canale 5

Buone notizie in arrivo per tutti i fan di Furore 2: questa sera, nell'appuntamento in onda su Canale 5, Giovanna scoprirà finalmente la verità su sua madre Anna e il significato di quello strano segno, una lettera "A", che qualcuno ha tatuato sul suo corpo prima di affidarla alle amorevoli cure di una famiglia del sud. Saro, invece, dopo essersi messo sulle tracce di Marisella, riuscirà a individuarla e a confessarle ciò che prova per lei: messa alle strette da un sentimento troppo grande, la protagonista accetterà la sua corte e, determinata a vivere il loro amore alla luce del sole, tornerà assieme a lui a Lido Ligure. Qui, però, la nuova coppia di amanti dovrà scontrarsi con l'ira di Giuseppina, che in preda alla rabbia farà di tutto per separare i due protagonisti. La sorella di Marisella, infatti, non ha alcuna intenzione di vedere l'uomo che ama fra le braccia di un'altra, e pur portarlo all'altare è disposta a fare carte false. Quale sarà la sua vendetta?

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nell'ultima puntata di Furore abbiamo visto Marisella Fiore, distrutta dal dolore per la morte del suo Saro Licata, procurarsi una pistola per attentare alla vita di Calligaris. I suoi colpi, sparati nel corso di un comizio, non hanno però raggiunto il bersaglio e lei, piena di sensi di colpa per quello che ha cercato di fare, è immediatamente fuggita via senza lasciare alcuna traccia. Il proposito di restituire la pistola al suoi ignaro proprietario e sbarazzarsi del desiderio di vendetta, si sono però dissolti di fronte al pensiero che Calligaris l'avrebbe fatta franca ancora una volta, e per questo ha deciso di tenere con sé l'arma e cercare il momento più adatto per compiere l suo proposito. Giovanna, intanto, ha continuato a portare avanti le sue indagini sulla misteriosa vicenda di sua madre, ricevendo, da parte dell'ormai defunto Giordano, un piccolo pianoforte. Quale segreto si cela dietro a un oggetto apparentemente banale, ritrovato in una cassetta di sicurezza? Saro, intanto, continua a cercare senza sosta Marinella, ormai certo di voler lasciare per sempre la sua promessa sposa, che tuttavia non ha intenzione di rassegnarsi.

