Giada Parra/ Chi è la moglie di Paolo Conticini ospite su Rai 1? (Domenica In)

Giada Parra, chi è la moglie dell'attore Paolo Conticini presente nel salotto di Rai 1? La vita e la storia d'amore con l'artista, oggi il test d'affinità in studio. (Domenica In)

Giada Parra, Domenica In

Giada Parra e Paolo Conticini: un amore che dura ormai da oltre 20 anni e che si è tradotto in un matrimonio solo cinque anni fa. L'unione fra l'ex modella e il noto attore italiano tuttavia è sotto agli occhi di tutti i fan, che hanno accolto con entusiasmo all'epoca la lieta novella. Anche se per le ammiratrici di Conticini si è infranto a tutti gli effetti un sogno, dato che l'artista è considerato uno dei sex symbol del piccolo schermo italiano. Entrambi nativi di Pisa, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore molto tardi per via del lavoro precario e di altri piccoli accorgimenti professionali. Giada Parra e Paolo Conticini si sottoporranno oggi, 25 marzo 2018, al test sull'affinità di coppia di Domenica In: saranno davvero così affiatati come sembrano? A giudicare dalla loro inossidabile relazione pare di sì, tanto che i due procedono di pari passo sotto ogni punto di vista. Il miglioramento professionale infatti è arrivato per entrambi una decina d'anni fa, così come entrambi aspettano da alcuni anni di poter diventare genitori. Ci riusciranno?

NON È LA PRIMA VOLTA PER LA COPPIA OSPITE A DOMENICA IN

Non è la prima volta che Giada Parra e Paolo Conticini sono ospiti di Domenica In. Tre anni fa la coppia di artisti si è esibita infatti in un duetto sulle note di Tienimi dentro te, uno dei brani più celebri di Fabio Concato. All'epoca il programma vedeva alla conduzione Paola Perego, che li ha voluti sottoporre ad un test sulle affinità. Anche per questo i fan sono curiosi di scoprire che cosa rivelerà la prova di oggi: avranno mantenuto intatta la sintonia dimostrata allora? In quell'occasione, Giada e Paolo si erano isibiti anche nella canzone che ha fatto da cornice al loro amore, Mille giorni di te e di me, il brano di Claudio Baglioni, anche se questo particolare legato alla loro relazione era dovuto ad una gaffe dell'attore, subito corretta dall'ex modella. Simpatico l'episodio sul loro primo incontro, dove a quanto pare Conticini ha fatto di tutto per attirare l'attenzione della futura moglie, riuscendo tuttavia ad ottenere il suo numero solo grazie ad un favore fatto dall'organizzatore della sfilata.

