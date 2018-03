Giucas Casella a Domenica Live/ Dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, chi ipnotizzerà?

Giucas Casella a Domenica Live: dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, chi ipnotizzerà questo pomeriggio? Anche insieme a lui si parlerà dell'Isola dei Famosi.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Giucas Casella a Domenica Live

Anche questo pomeriggio, Giucas Casella sarà tra i protagonisti di Domenica Live, il programma condotto da Barbara d’Urso in partenza sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 13.55. Grande parentesi dedicata all’Isola dei Famosi 2018, con un comporto ospiti molto ampio, tra spinose dichiarazioni sul canna-gate e presunte macchine della verità. Il parognosta siciliano però, anche questa volta sarà tra i protagonisti di una nuova ipnosi. E così, dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, a chi toccherà questa volta? Proprio con l’attrice, Giucas ha vissuto di recente attimi di paura perché non ne voleva sapere di svegliarsi. L’ex naufraga dell’Isola è stata addormentata anche per indagare sulla spinosa questione che la voleva in Honduras, tra le braccia di Amaurys Perez. Lei, dopo avere smentito qualsiasi implicazione sentimentale con lo sportivo, faceva ugualmente molta fatica a riprendere conoscenza. Al famoso “3” di Giucas Casella (ordine dato per riprendersi), lei non muoveva un muscolo. Dopo attimi di paura, la situazione si è conclusa per il meglio.

Giucas Casella ospite a Domenica Live: chi ipnotizzerà?

Giucas Casella, ha perfino ufficializzato di essere guarito: “Posso tornare sull’Isola?”, aveva domandato ad Alessia Marcuzzi. Come ben sapete infatti, il re dell’ipnosi è stato costretto ad abbandonare l’Honduras per via di un incidente fisico. A malincuore quindi, il buon Casella nonostante affermasse di sentirsi più in forma che mai, ha dovuto ugualmente lasciare il programma, tra lo sconforto generale di coloro che lo volevano ancora in gioco: “Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras”, aveva raccontato a Silvia Toffanin durante Verissimo. Data la sua partecipazione a Domenica Live, dubitiamo che questo rientro potrà mai concretizzarsi.

