Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi/ Video, attrice in mutande: Domenica Live trash, "che ho fatto?"

25 marzo 2018 Emanuela Longo

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi

Il picco del trash, oggi è stato raggiunto a Domenica Live nel corso dell'angolo dedicato all'ipnosi di Giucas Casella e che nella puntata odierna ha visto protagonista e vittima inconsapevole l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi. L'esperimento da parte del paragnosta si è basato sulle consuete pratiche di rilassamento della persona sottoposta a ipnosi: dopo aver fatto abbandonare totalmente l'ignara attrice e fatta accomodare in stato di totale ipnosi su una poltrona, l'esperimento è entrato nel vivo, sotto lo sguardo attonito e silenzioso di Barbara d'Urso che non ha perso di vista l'intera scena. Totalmente incosciente e sottoposta in un sonno profondo, alla Rinaldi è stato chiesto di cimentarsi in un ballo sensuale oggetto di imbarazzo in studio e probabilmente anche a casa, il cui pubblico ha assistito ad una scena discutibile e che certamente non piacerà neppure a Nadia appena avrà l'occasione di rivedersi. "Al mio via sentirai la musica e comincerai a ballare", ha ordinato Giucas e la Rinaldi non ha perso tempo. Quasi totalmente posseduta, l'attrice si è cimentata in una imbarazzante danza restando letteralmente in mutande sotto lo sguardo divertito (ed imbarazzato) di Barbara d'Urso che ha preferito non intervenire. La Rinaldi si è così scatenata sulla poltrona prima di inginocchiarsi sul pavimento sulle note di Lady Marmalade.

L'ESPERIMENTO DI GIUCAS, DALLE RISATE AI MOSQUITOS

L'ipnosi di Giucas Casella ai danni di Nadia Rinaldi è proseguita anche dopo il balletto che sarebbe dovuto essere sexy ma che si è invece trasformato in un momento trash. All'ex naufraga è stato chiesto di visionare alcuni film divertenti, da Totò a Carlo Verdone. La reazione? Una serie di risate sguaiate che hanno rotto il silenzio in studio. L'esperimento è proseguito facendo ricordare a Nadia i momenti trascorsi sull'Isola e qui l'attrice è stata colta da un momento di commozione. Quindi Giucas le ha chiesto di immaginarsi circondata dai mosquitos tipici dell'Honduras e la Rinaldi ha iniziato a grattarsi ovunque in modo ossessivo, prima del suo risveglio durante il quale Nadia è apparsa del tutto inconsapevole di quanto accaduto nei momenti precedenti. Molto confusa, come accade ad ogni vittima di Giucas Casella, anche la Rinaldi non ha ricordato nulla ed in modo molto dubbioso ha chiesto: "Che cosa ho fatto?". La pubblicità lanciata dalla d’Urso ha interrotto il momento trash anticipando che la registrazione sarebbe proseguita permettendo così all'attrice di poter apprendere quanto realmente accaduto. Se volete solo un'idea di quanto accaduto, ve lo proponiamo a seguire con una serie di brevi video e gif postate sui social, i cui utenti sono letteralmente impazziti, scatenandosi in commenti impietosi.

