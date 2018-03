I DUE CARABINIERI/ Su Iris il film diretto da Carlo Verdone (oggi, 25 marzo 2018)

I due carabinieri, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Enrico Montesano, Paola Onofri e Massimo Boldi. Il dettaglio.

25 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ENRICO MONTESANO

I due carabinieri, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 1984 ed è stata diretta e interpretata da Carlo Verdone. Gli attori sono Enrico Montesano, Paola Onofri e Massimo Boldi. Il film è stato prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori e dè stato distribuito dalla CEIAD Columbia. Le riprese del film si sono svolte in parte in Piemonte e in parte nella regione Lazio. In alcune scene sono riconoscibili il lungotevere "Flaminio" e il quartiere Eur di Roma, in altre è riconoscibile la città di Torino con la stazione di "Porta Nuova" e la vicina piazza "Carlo Felice". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DUE CARABINIERI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marino Spada, Glauco Sperandio e Adalberto Occhipinti aspirano ad entrare nell'ama dei carabinieri. Si incontrano durante le selezioni e frequentano lo stesso corso di addestramento. I primi due vengono assegnati alla stazione dei Carabinieri nella città di Roma e diventano amici. Marino è sempre stato innamorato di sua cugina Rita e non sopporta di vederla in compagnia di un eventuale fidanzato. Marino però non sa che Rita frequenta Glauco, i due si sono conosciuti in occasione della cerimonia di giuramento dei carabinieri. Quando lo scopre si sente tradito dall'amico e chiede di essere trasferito in Piemonte. Poco tempo dopo Adalberto, Glauco e lo stesso Marino si ritrovano per caso nella stessa caserma in provincia di Biella. Insieme ne combinano di tutti i colori, ma riescono anche a catturare un trafficante di droga e ad evitare che un loro superiore venisse ucciso. A fine servizio si ritrovano nella caserma e, per trascorrere il tempo, prima decidono di giocare a carte, poi Marino e Glauco decidono di provare a sniffare una piccola dose della cocaina che avevano sequestrato e la offrono anche all'ingenuo Adalberto. Marino e l'ormai inseparabile Glauco decidono di andare a far visita a due ragazze che avevano conosciuto da poco e passano la notte con loro. Il mattino seguente Glauco sente il desiderio di rivedere Rita, la chiama e le chiede di raggiungerlo. Nella stessa giornata Adalberto muore mentre prova ad aprire un'autobomba. L'amicizia tra Glauco e Marino rischia di rompersi quando quest'ultimo sospetta che Glauco ha preso una bustina di cocaina sequestrata per poterla rivendere, scopre invece che Glauco è in un albergo di Torino insieme a Rita, quindi per gelosia Marino affronta l'amico e vengono alle mani. Ci sarà una vera e propria rissa che porterà il colonnello dei Carabinieri a prendere provvedimenti disciplinari a carico dei due carabinieri. In realtà a Marino e Glauco viene concessa una licenza per riflettere sull'accaduto, i due si trovano a viaggiare sullo stesso treno, destinazione Roma. Glauco cerca invano di fare pace con Marino che, invece preferisce continuare il viaggio da solo, in un altro vagone. Purtroppo però si scontra con uno squilibrato che minaccia di ammazzare con un mitra i boy scout che occupano il vagone. Grazie all'intervento provvidenziale di Glauco, la tragedia sarà evitata. A questo punto Marino perdona Glauco e acconsente al suo matrimonio con la cugina Rita.

© Riproduzione Riservata.