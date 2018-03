Isola dei Famosi 2018/ Valeria Marini e Francesca Cipriani: Stefano De Martino anticipa il colpo di scena!

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: ancora critiche per Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino svela un possibile colpo di scena per Valeria Marini e Francesca Cipriani

25 marzo 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Perde consensi questa edizione dell'Isola dei Famosi 2018. Mediaset ha deciso di spostare ancora una volta la messa in onda del reality che dal lunedì era passato al martedì e che ora passa per le ultime puntate al venerdì, andando a scontrarsi con la nuovissima edizione della Corrida su RaiUno condotta da Carlo Conti. E se questo continuo spostamento è motivo di critiche per il pubblico, dall'altra parte aspetto ampiamente discusso è la gestione delle vicende scottanti da parte di Alessia Marcuzzi e della produzione. Anche Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha avuto modo di sospettare di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2018, dichiarando: "Se i naufraghi hanno fumato uno spinello nell'albergo dove c'erano le telecamere è proprio impossibile che nessuno lo sapesse".

VALERIA E FRANCESCA: GABRIELE PARPIGLIA SVELA IL RETROSCENA

In Italia critiche e polemiche continuano, intanto anche in Honduras gli animi non sono dei più sereni. Le liti sono all'ordine del giorno, ma inaspettatamente c'è chi si sta "avvicinando": stiamo parlando di Valeria Marini e Francesca Cipriani. "Secondo me alla fine diventeranno grandi amiche, da grandi litigate spesso nascono le amicizie migliori ma potrebbe essere un'amicizia preoccupante.." dichiara Stefano De Martino in collegamento a Verissimo. Potrebbe essere un vero colpo di scena se tra le due nascesse un legame forte all'Isola. D'altronde lo stesso Gabriele Parpiglia, intervistato da Emanuela Gentilin a Le Ultime Dall’Isola, ha svelato questo retroscena: "Valeria e Francesca hanno chiarito, si sono parlate a lungo, ma Francesca ha fatto un confessionale in cui ha detto ‘Sì, ma la tengo sott’occhio‘. Detto questo, vedremo quanto resisterà Valeria. È partita dicendo che voleva rimanere fino alla fine, poi ha detto solo una settimana per una missione, oggi ti dico che secondo me non gliela fa e vedremo cosa succederà".

© Riproduzione Riservata.