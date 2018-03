Lorenzo Crespi: “Barbara, mi vuoi al Grande Fratello?”/ L'attore si propone alla D'Urso, i social lo attaccano

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Lorenzo Crespi: “Barbara, mi vuoi al Grande Fratello?”

Lorenzo Crespi torna da Barbara d'Urso e fa una proposta alla conduttrice di Domenica Live: “Mi vuoi al Grande Fratello?”. La domanda non è stata rivolta in diretta, ma al rientro dopo la pubblicità. Sicuro di non essere sentito da nessuno, Crespi aveva però il microfono già acceso e infatti se ne è subito accorto. L'imbarazzata Barbara d'Urso ha fatto finta di nulla, chiedendo all'attore cosa fosse successo e a cosa si riferisse. Alla fine ha chiesto apertamente di partecipare al reality che verrà condotto proprio dalla presentatrice campana. “Ma da concorrente?”, chiede allora Barbara d'Urso tra lo stupore e la preoccupazione. Crespi lascia intendere che gli piacerebbe un ruolo da opinionista, anche perché non si sente in grado di poter affrontare un'esperienza così difficile. Sui social è scattato subito il dibattito e i tweet non sono per nulla generosi con l'attore: «Sta male, sta per morire e intanto #Crespi vuole fare l’inviato del Grande Fratello con la signora D'Urso. #domenicalive». Clicca qui per visualizzare gli altri post.

LORENZO CRESPI: “BARBARA, MI VUOI AL GRANDE FRATELLO?”

«Mi piacerebbe tanto stare con te in studio come opinionista. Non potrei mai fare il reality». Lorenzo Crespi si candida per un posto nella nuova edizione del Grande Fratello, affidato a Barbara d'Urso. Quest'ultima non ha dato alcuna risposta all'attore, anzi è stata abile nel cambiare argomento, pur garantendogli un posto invece a Domenica Live e a Pomeriggio 5. Crespi ha allora parlato del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo: «C’è della gente che vuole che io sparisca. Dalla televisione ci sono riusciti. Ricevo ancora minacce. Mi hanno mandato due colpi di pistola, non mi spavento più. Io mi sento al sicuro perché non ho affetti, c'è mamma ma sanno che è al di fuori di tutto, anche quando mi incappucciavo e mi fingevo delle forze dell'ordine per aiutarli», ha raccontato nello studio di Barbara d'Urso. L'unica cosa che al momento sembra certa è il ritorno a Messina dalla madre: il trasloco dovrebbe avvenire in settimana.

