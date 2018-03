Lorenzo Crespi/ L'attore sta ancora male: "La salute fa i capricci, è una brutta botta" (Domenica Live)

Lorenzo Crespi torna ospite a Domenica Live? L'attore annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 25 marzo, poi svela di stare ancora molto male...

25 marzo 2018 Anna Montesano

Lorenzo Crespi

"Gli anni passano e la malattia non è curabile né operabile, dovevo solo tenere a bada le bolle multiple di enfisema ai polmoni, che sono peggiorati": scriveva così, in un lungo sfogo, Lorenzo Crespi solo pochi giorni fa. L'attore, che sta vivendo un momento davvero drammatico, sarà nuovamente ospite di Barbara D'Urso nel corso della puntata di Domenica Live in onda oggi a partire dalle 14.00, per raccontare le evoluzioni della sua complessa vicenda personale. Ad annunciarlo è proprio Crespi attraverso il suo profilo Instagram: "Scusate l'assenza, ma la salute fa i capricci,non sto affatto bene - scrive l'attore, che così annuncia - È stata una brutta botta..domani sono a Milano, ci vediamo domenica a #domenicalive magari mi rilasso un po' e riesco pure a sorridere,un forte abbraccio".

LORENZO CRESPI: "SONO SOLO, MALATO E ABBANDONATO DA TUTTI"

Di recente, con alcuni tweet, Lorenzo Crespi, protagonista di tante fiction tv, è tornato a denunciare le precarie condizioni di vita in cui versa da qualche anno. Tanti gli appelli, ma gli aiuti, come lui stesso svela, scarseggiano e continuano a lasciarlo in una situazione davvero difficile. "Tutti sanno come sto vivendo ma se non possono usarmi non possono aiutarmi, vivo in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato, abbandonato da tutti. - ha ammesso con dolore in un post di pochi giorni fa - Sono due anni che non torno a casa, che non vedo mia madre, la mia amata Messina, la mia strada, i miei fratelli manco ancora per poco perché la mia vita sta cambiando radicalmente". Oggi Lorenzo Crespi è pronto a tornare nello studio di Barbara D'Urso per un nuovo appello all'Italia.

