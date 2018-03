Manuel Casella / Dalla relazione con Amanda Lear al fenomeno toy boy (Domenica In)

Manuel Casella, dalla relazione con Amanda Lear al fenomeno toy boy nel salotto di Rai Uno. La storia con l'artista più grande di lui aveva creato non poco scalpore. (Domenica In)

Manuel Casella, Domenica In

Chi meglio di Manuel Casella potrebbe parlare del fenomeno dei toy boy? Di recente l'ex modello è stato al centro di diverse polemiche per via della sua passata relazione con Amanda Lear, sulla cui fine circolano ancora voci di corridoio importanti. Sembra infatti che la partecipazione di Casella all'Isola dei Famosi abbia giocato un ruolo forte nella rottura con la Lear, come confermato dal diretto interessato durante una recente intervista. Domenica In vedrà invece Manuel Casella fra gli ospiti di oggi, 25 marzo 2018, pronto a sottoporsi alle domande per il gioco 'Che uomo sei?', che aiuterà a definire se la sua personalità sia più da marito ideale, amante oppure amico. Nelle ultime settimane, l'attore si è anche espresso nella querrelle fra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, svelando a Pomeriggio Cinque che durante la partecipazione all'Isola dei Famosi, il leone di Cellino San Marco era stato costretto ad abbandonare il reality perché la compagna aveva deciso di lasciarlo.

LA RELAZIONE CON AMANDA LEAR

Centrale nella vita di Manuel Casella, la sua passata relazione con Amanda Lear all'epoca dei fatti aveva creato non poco scalpore. I due infatti avevano una differenza d'età importante, sottolineata forse dai vent'anni dell'attore. Agli occhi del pubblico italiano sono apparsi subito come una delle prime coppie a sfoggiare il significato di 'toy boy'. Durante un'intervista a Il Sabato Italiano, Casella ha affrontato ancora una volta la questione spinosa che ha creato non poca indignazione nei delatori. Soprattutto perché in quel periodo si era intensificato il rumore attorno alle coppie così diverse dal punto di vista anagrafico, con un ago della bilancia decisamente a sfavore di tanti amori sbocciati oppure palesati proprio in quegli anni. Significativo il fatto che Amanda non abbia mai voluto che Casella entrasse nel mondo dello spettacolo, anche se il suo nome risulta ancora oggi uno dei più influenti dei nostri piccoli schermi. Anche se il loro amore è finito lentamente nel baratro, i due hanno avuto diversi incontri negli anni successivi e rapporti del tutto pacifici.

