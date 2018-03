Marco e Federica Del Vecchio/ Oggi protagonisti della D'Urso intervista (Domenica Live)

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Marco Del Vecchio e la figlia Federica saranno ospiti di Barbara d'Urso a Domenica Live. Non sarà comunque la prima uscita televisiva dell'ex calciatore di Roma e Inter con la figlia, avuta dopo Nicolas e prima di Greta. Marco e Federica hanno infatti partecipato insieme alla seconda edizione del programma Dance Dance Dance. Oggi saranno invece su Canale 5 per parlare anche della loro famiglia. L'ex attaccante è separato dalla moglie da cui ha avuto i suoi tre figli, ma ha mantenuto un ottimo rapporto con lei, nonostante l'abbia lasciata per Sara Di Vaira, la ballerina di Ballando con le Stelle con cui ha avuto una storia d'amore poi finita. «Io e la mia ex moglie siamo affiatati. Nonostante la separazione, formiamo una vera famiglia: io ci sono per lei, lei per me e insieme seguiamo i nostri ragazzi», aveva dichiarato Del Vecchio in una intervista al settimanale Nuovo. Separati come coppia, in realtà non lo sono durante la giornata: «Non potrei mai fare a meno di lei: è la madre dei miei figli e ci vogliamo bene».

Marco Del Vecchio è ancora single? Così si definiva nelle scorse settimane, chissà se farà nuove rivelazioni a Domenica Live. «Sono single e sto molto bene così. Ho i figli, la famiglia e la mia vita con gli amici. Poi, mai dire mai. Ma per ora ho il mio equilibrio e mi va bene», aveva dichiarato l'ex attaccante della Roma ai microfoni del settimanale Nuovo. Con la figlia Federica ha deciso di lanciarsi nel programma Dance Dance Dance. Così ha assecondato la passione per la musica e la danza della ragazza, alla sua prima esperienza televisiva. Stando a quanto riportato da Supereva, la giovane frequenta l'Istituto di Alti Studi per mediatori linguistici Carlo Bo di Roma e segue il corso di laurea in Interpretariato per conferenza. La loro esperienza a Dance Dance Dance comunque è finita a febbraio, ma Del Vecchio senior non ha reagito bene al verdetto. «La gente non è stupida - ha scritto su Instagram - vi siete rovinati con le vostre mani». E ancora: «Amicizie, simpatie, vicini di casa», «Siete una barzelletta», «Siete vergognosi».

