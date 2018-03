Maria Catrambone Raso/ Il figlio Michele Ruffino, morto suicida a causa del bullismo (Domenica In)

Sono trascorsi pochi giorni dal funerale del figlio di Maria Catrambone Raso, il 17enne Michele Ruffino. Un suicidio che ha sconvolto la comunità torinese e che la madre attribuisce all'opera incessante con cui i bulli lo prendevano in giro per via di un danno causato da un vaccino. 'Faceva di tutto per farsi notare dai suoi coetanei', ha sottolineato in un'intervista a La Stampa, parlando di come anche durante i funerali di Michele le malelingue non si siano di certo arrestate. Maria Catrambone Raso parlerà della sua personale esperienza con il bullismo nella puntata di Domenica In di oggi, 25 marzo 2018, approfondendo quella sofferenza che ha spinto il 17enne a togliersi la vita gettandosi da un ponte. Il dubbio della madre è ora che qualcuno possa aver sbagliato, qualcuno a cui magari Michele aveva confidato il proprio dolore e che potrebbe averlo spinto invece a commettere il folle gesto. Per questo nei giorni scorsi la donna ha deciso di sporgere denuncia e di portare all'attenzione delle autorità il computer dell'adolescente, alla ricerca di qualche traccia che possa fare un po' di chiarezza.

IL TERRIBILE GESTO DEL FIGLIO MICHELE RUFFINO

E' stato difficile per Maria Catambone Raso realizzare che il figlio Michele Ruffino soffrisse al punto per le derisioni dei coetanei da meditare il suicidio. Un gesto che ha compiuto alla fine lo scorso 23 febbraio, quando ha deciso di lanciarsi dal ponte di Alpignano, in provincia di Torino. Il 17enne infatti era affetto da un'ipotonia muscolare che gli aveva provocato delle difficoltà motorie, collegate ad un vaccino in particolare, come individuato in due sentenze. Il figlio di Maria Catambone Raso e Aldo Ruffino era arrivato persino a compiere alcuni gesti di autolesionismo, uno sfogo dovuto al malessere che stava vivendo da tanto tempo e di cui ha parlato in alcune lettere trovate nel suo computer. Il 17enne infatti aveva stretto in particolare amicizia con degli youtubers, sottolinea Il Corriere della Sera, conosciuti online proprio per sfuggire alle angherie dei coetanei. Lo scorso dicembre ad uno di loro in particolare aveva rivelato come alcuni dei suoi amici fossero persino 'arrivati a sputarmi negli spogliatoi'. A complicare una situazione già drammatica sembra sia stato il cambiamento di istituto, dove Michele Ruffino non è riuscito a trovare quell'amicizia e solidarietà che ha cercato senza sosta. In un'altra lettera aveva invece parlato di sé in terza persona, sottolineando come nessuno fosse in grado di vedere quanto desiderasse morire.

