Nadia Toffa/ Video Iene, prove di ballo prima della puntata: “Per fortuna ci sono grandi servizi”

Nadia Toffa, video Iene: prove di ballo prima della puntata. “Per fortuna ci sono grandi servizi”, scherza la conduttrice e inviata del programma di Italia 1 prima della nuova puntata

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa torna con una nuova puntata de Le Iene

Nadia Toffa si prepara per la nuova puntata de Le Iene Show. Qualche ora prima della diretta è andato in onda un video sulla pagina Facebook del programma nel quale la conduttrice domenicale (e inviata) è impegnata nelle “prove di ballo”, quei sketch che vanno in onda dopo la pubblicità. Mentre si prova nello studio di Italia 1, si scherza sulle “esibizioni”, in stile Ballando con le Stelle: «Che voto ci diamo? Pessimo, basso», scherza Toffa con i colleghi Nicola Savino e Matteo Viviani. Nel frattempo chi lavora dietro le quinte suggerisce nuove soluzioni per i balletti, ma Nadia Toffa esclude alcune ipotesi: «Io con i tacchi no...». Nella diretta Facebook si parla poco dei servizi che andranno in onda stasera, ma le tre Iene ci scherzano comunque su: «Ci sono solo balletti? No, fortunatamente ci sono grandi servizi». Tra una battuta scherzosa e l'altra proseguono così le prove in vista della puntata di oggi.

NADIA TOFFA E LA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

Recentemente Nadia Toffa è tornata a parlare del cancro, rivelando che lo sta ancora combattendo. A poco più di due mesi da quel malore che tanto ha fatto spaventare la sua famiglia, amici e fan, la conduttrice delle Iene è stata ospite del Maurizio Costanzo Show dove ha parlato con cautela della sua guarigione, nonostante sia meglio. «È tutto superato?», le chiede il marito di Maria De Filippi. «Questo non è detto, la vita è strana quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita», la replica di Nadia Toffa. La giornalista bresciana ha anche spiegato come affronta la sua battaglia: «Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché son fatta così». La vivacità con cui parla, e che peraltro la caratterizza, entusiasma anche Maurizio Costanzo. «Lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere e sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia», dice di lei.

