Oroscopo, Classifica settimanale/ Paolo Fox, 26 marzo-1 aprile: la Vergine è il segno flop

La classifica settimanale di Paolo Fox ed il suo Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco: cosa prevedono le stelle per il periodo 26 marzo-1 aprile 2018?

Paolo Fox

Ritorna l'Oroscopo di Paolo Fox sul settimanale DiPiùTV per dare uno sguardo alle previsioni della settimana. Vincenti Leone, Sagittario e Pesci, a cui sono state assegnate 5 stelle, il punteggio massimo. Per i single del Leone, il consiglio dell'astrologo è di chiudere una relazione che non decolla. In questo momento molti nati del segno vivono un recupero emozionale che potrebbe tradursi in un'avventura. Anche le coppie in difficoltà faticheranno a trovare una soluzione, specialmente se ci sono in ballo problemi economici. Alcuni potrebbero discutere verso metà settimana. Fatica anche al Lavoro, dove tuttavia si potrebbe concludere un accordo importante in previsione dell'estate. Anche il Sagittario sta valutando in questo periodo le relazioni inutili, soprattutto se i nati del segno si sono fatti travolgere troppo dalle emozioni. Le coppie possono vivere delle novità positive se la relazione riguarda un Leone. Attenzione invece alle spese, per via di numerose difficoltà vissute in famiglia. Interessante invece il Cielo dei Pesci, che potranno trovare soluzioni improvvise. Emozioni in arrivo che potrebbero comportare il ritorno dal passato di una conoscenza. Le coppie vivono invece un periodo migliore per quanto riguarda i progetti a lunga scadenza, un figlio oppure una casa se si tratta di relazioni solide. Il successo sarà in aumento nel Lavoro, con un piccolo calo previsto per giovedì.

RECUPERO PER L'ARIETE, AMORE IN ARRIVO PER L'ACQUARIO

Che cosa prevede l'Oroscopo di Paolo Fox? A rivelarlo è l'astrologo grazie alla sua rubrica settimanale su DiPiùTV, dove ha assegnato quattro stelle ad Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione e Acquario. I nati dell'Ariete hanno Mercurio e Venere nel segno e questo vuol dire Amore in primo piano. Chi invece vive un rapporto difficile farebbe bene dedicarsi ad altri. Le coppie che hanno vissuto di recente una crisi possono invece decollare di nuovo, così come il Lavoro è in via di recupero. Meglio concludere entro mercoledì contratti o richieste. I single del Toro ritroveranno forza ad aprile, soprattutto per i sentimenti. Chi vive una storia inutile potrebbe già pensare alla rottura prima della fine del mese, mentre le discussioni in arretrato per le coppie potranno essere discusse a tavolino. Recupero anche sul Lavoro, grazie a Marte. Ha voglia di riscattarsi la Bilancia, per via degli stop vissuti nell'ultimo periodo. Chi si è separato di recente potrebbe tuttavia nutrire un po' di diffidenza nell'Amore. Le relazioni con un Capricorno potrebbero trovare una chiusura, per delle coppie che vogliono riprendere in mano la situazione sentimentale. In salita anche il Lavoro, con Giove positivo per chi lavora a provviggione o part-time. Lo Scorpione continua invece ad essere fumantino, soprattutto per quanto riguarda le relazioni sentimentali in forte tensione. Cautela al massimo soprattutto con Vergine e Sagittario. Le coppie potranno recuperare da giovedì, mentre Giove sorride a chi cerca soddisfazioni professionali. Potrebbero sbloccarsi anche situazioni rimaste nel limbo da diverso tempo o aprirsi l'orizzonte verso nuove prospettive. Venere interessante invece per l'Acquario, che potrebbero incontrare un grande amore entro breve. Le coppie devono prestare però attenzione ai tradimenti, pena la conclusione della relazione in corso. Il Lavoro vede ancora qualche difficoltà, fra spese da risolvere e nuovi progetti che impongono una revisione economica.

I SEGNI FLOP: GEMELLI, CANCRO, CAPRICORNO E VERGINE

Paolo Fox ci ha regalato le previsioni del suo Oroscopo grazie alla rubrica su DiPiùTV, dove ha parlato delle stelle per la settimana. Tre stelle per Gemelli, Cancro e Capricorno: che cosa dice il Cielo di questi tre segni? Venere si attiverà per i nati dei Gemelli, che potranno vivere la nascita di nuovi amori. Cautela invece per chi vive una relazione con qualcuno di lontano. Le coppie dovrebbero evitare di discutere di questioni di denaro, mentre il Lavoro promette riscontri positivi. Inj aumento la fortuna per i single del Cancro, che potranno vivere belle emozioni già in questi giorni. In particolare affascina il contrasto con il Capricorno, con cui si possono avere delle polemiche, e coinvolge l'incontro con i Pesci. Le coppie solide possono aprire le porte a grandi progetti grazie alla Luna nel segno che dà una carica in più. Giove aiuta invece nel Lavoro, anche se bisogna fare attenzione agli ostacoli imposti da Saturno. Meglio che i single del Capricorno evitino le discussioni in questo periodo. Chi invece vuole chiudere i rapporti con un partner, può farlo ora. Calma anche nella coppia, dove il Cielo potrebbe allontanare soprattutto un Ariete. Nel Lavoro l'impegno continua ad essere al massimo, nonostante una delusione avuta ad inizio marzo. Il consiglio dell'astrologo è di evitare gli scontri domenica. Una sola stella invece per la Vergine, che non riesce a superare gli ultimi disagi. I nuovi incontri regalato delle emozioni, ma alcuni nati del segno sono dubbiosi. Il periodo impone riflessione, anche per le coppie che hanno vissuto di recente dei momenti di difficoltà. Attenzione a non giocare in difesa, in previsione di un giovedì e venerdì migliori. Le stelle sorridono invece per il Lavoro, dove non mancheranno dei brevi fastidi. Alcuni ritardi potrebbero verificarsi per contratti e accordi.

© Riproduzione Riservata.