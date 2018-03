PROFESSIONE ASSASSINO-THE MECHANIC/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 25 marzo 2018)

Professione assassino - The Mechanic, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham e Ben Foster, alla regia Simon West. Il dettaglio della trama.

25 marzo 2018 Cinzia Costa

JASON STATHAM NEL CAST

Professione assassino - The Mechanic, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 25 marzo 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata prodotta nel 2011 negli Stati Uniti d’America e diretta da Simon West che si basa su un soggetto scritto da Lewis John Carlino, professionista che ha curato anche la sceneggiatura del lavoro cinematografico. La pellicola prodotta dalla CBS Films, è stata distribuita nel nostro paese grazie all’interessamento della Ellemme Group e vede la collaborazione musicale di Mark Isham un trombettista americano che ha spesso lavorato con West. Ottimo il cast di attori tra cui spiccano Jason Statham e Ben Foster per una pellicola che è già stata programmata diverse volte sui piccoli schermi e che viene nuovamente mandata in onda questa serat su Rai 4. Ma ecco la rama del film nel dettaglio.

PROFESSIONE ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La pellicola si basa sul lavoro di Arthur Bishop, un killer professionista che grazie alla sua meticolosità riesce a far passare i suoi contratti sempre per delle morti accidentali. Arthur lavora in maniera collaudata e grazie alla sua astuzia, difficilmente gli omicidi che gli sono commissionati sono riconducibili a un progetto organizzato in maniera anticipata. I lavori al sicario vengono commissionati dal capo di un’organizzazione, Dean, che non fa mancare mai gli incarichi criminali, lavori sempre ottimamente retribuiti. L’unico amico del Killer è un altro professionista inserito nell’organizzazione, Harry McKenna, con Harry il protagonista ha un buon rapporto di amicizia, rapporto molto libero anche in virtù del fatto che i due condividono la stessa professione. Il capo dell’organizzazione decide però di eliminare Harry soprattutto perché rappresenta un pericolo per l’organizzazione, il contratto viene affidato a Arthur che lo accetta, la sua consapevolezza è quella che prevede l’uccisione dell’amico senza che questo soffra inutilmente. Una volta portato a termine l’incarico, Arthur si reca finanche al funerale dell’amico da lui stesso assassinato, qui conosce il figlio dell’amico, Steve. Frequentando il giovane, il maturo killer riconosce in lui le peculiarità tipiche della sua professione e per questo decide di introdurlo nella sua stessa organizzazione, nasconde logicamente al giovane che sia stato lui l’autore dell’uccisione del congiunto. La scelta che all’inizio lo ripaga alla fine si dimostrerà alquanto sbagliata, stante che da li a poco Bishop si ritroverà a combattere per la sua stessa vita e non avrà neppure l’aiuto del giovane che ha reso orfano, e sulla quale si basava per avere collaborazione contro i suoi nemici.

