Paolo Conticini/ Conosce davvero la moglie Giada Parra? (Domenica In)

Paolo Conticini, l'attore ha deciso di sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica tramite una maglietta sulla sua pagina di Instagram. Il successo in Provaci ancora Prof! (Domenica In)

Paolo Conticini, Domenica In

Paolo Conticini ha voluto dire la sua in merito all'iniziativa Aiutaci a Respirare organizzata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) per il sostegno alle cure dei pazienti affetti dalla patologia. L'attore ha infatti sfoggiato una maglietta promozionale in un post su Instagram, ricordando ai propri followers quanto sia importante il supporto della comunità di fronte alla ricerca medica. Clicca qui per vedere il post di Paolo Conticini. Nel pomeriggio di oggi, 25 marzo 2018, vedremo invece Paolo Conticini al fianco della moglie Giada Parra fra gli ospiti di Domenica In, pronti a mettersi in gioco come coppia. L'attore e la consorte si sottoporranno infatti ad un test sulle affinità per mettere a nudo alcuni aspetti della loro relazione. Un'unione che prosegue con un forte entusiasmo ancora prima del giorno delle loro nozze, avvenuto nel 2013, e che potrebbe presto vederli nel ruolo di genitori. Conticini infatti non ha nascosto di nutrire un forte desiderio di diventare padre. Da diversi anni la coppia ha già pensato di poter avere un figlio, che per ora non è ancora arrivato. Non è detta comunque l'ultima parola per l'artista e l'ex modella, di certo uniti anche grazie a questo progetto di vita in comune.

IL RUOLO IN PROVACI ANCORA PROF!

Paolo Conticini e Enzo Decaro sono i due volti maschili più noti della fiction di successo Provaci ancora prof!, dove interpretano il ruolo di due rivali in amore. Mentre sul set si dividono le attenzioni del personaggio di Veronica Pivetti, i due attori sono legati in realtà nella vita da un reciproco rispetto. Un forte legame unisce Conticini anche a Luca Ward, con cui di recente ha diviso la scena nel musical Mamma Mia, diretto dal regista Massimo Romeo Piparo e con al fianco Sergio Muniz. I tre hanno attirato l'attenzione del pubblico grazie agli appuntamenti promossi da Danzainfiera, il festival dedicato al mondo del ballo e che si è concluso lo scorso febbraio. Di recente, Conticini ha inoltre partecipato a Sanremo Young per un duetto con i cinque giovani finalisti, in occasione di una delle ultime puntate del talent. Ancora da chiarire invece che cosa bolle in pentola nei prossimi mesi per l'attore, che potrebbe ritornare con una nuova stagione di Provaci ancora prof!, di cui per ora non è stata data comunicazione ufficiale.

