QUO VADIS/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor e Deborah Kerr (oggi, 25 marzo 2018)

Quo vadis, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, alla regia Mervyn LeRoy. La trama del film nel dettaglio.

25 marzo 2018

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROBERT TAYLOR

Il film Quo vadis va in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 marzo 2018, alle ore 15.00. Si tratta di una pellicola di genere epica, drammatica e storica che è uscita nel 1951 ed è stata prodotta negli Stati Uniti d'America per la regia di Mervyn LeRoy ed è un adattamento cinematografico del romanzo dello scrittore polacco Henryk Sienkiewicz. Tra gli interpreti principali ci sono Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov e Patricia Laffan. L'attore statunitense Robert Taylor ha debuttato nel cinema nel 1935, interpretando il protagonista maschile del film drammatico "Margherita Gauthier" al fianco della già famosa Greta Garbo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUO VADIS, LA TRAMA DEL FILM

Dopo infinite e vittoriose battaglie, Marco Vinicio riceve l'ordine di non rientrare a Roma. Infuriato, va immediatamente a chiedere spiegazioni all'imperatore Nerone. Quando viene accolto nella casa Aulo Plauzio, si innamora di Licia, la figlia del console. La ragazza è una cristiana e Marco Vinicio è mosso dalla curiosità di conoscere i principi fondamentale del cristianesimo, il nuovo culto che porterà alla persecuzione da parte di Nerone. Essendo stata adottata da Aulo Plauzio, Licia è considerata un ostaggio dei romani e Marco convince l'imperatore a donarla a lui in segno di riconoscimento per il valore dimostrato in battaglia. Inizialmente Licia si sente indignata ma poi prevale il sentimento che nutre per Marco. Intanto Nerone, a causa della sua follia, continua a seminare terrore e arriva addirittura a bruciare la città. Per sfuggire alla collera del popolo romano, fa ricadere la colpa sui cristiani. Consapevole del pericolo, Marco Vinicio corre in aiuto di Licia e della sua famiglia ma vengono arrestati e condannati tutti, compreso lui. In carcere Marco conosce Pietro che, prima di morire crocifisso, unisce Licia e Marco in matrimonio. Intanto Poppea, la moglie dell'imperatore, vuole vendicarsi di Marco, che ha rifiutato il suo amore. Quindi Licia viene portata nell'arena, incatenata ad un palo ed esposta alla furia di un toro selvaggio. Per salvare la vita alla ragazza interviene Ursus che, grazie al suo fisico possente, affronta a mani nude il pericoloso animale. Marco, anch'egli incatenato ad un palo, assiste impotente all'orrendo spettacolo. Quando sembra che il toro domini la situazione, Marco prega e spera in un intervento divino. Ursus vince sull'animale e la folla chiede a Nerone la grazia per Licia e per Marco ma l'imperatore rifiuta di salvare i due giovani. Marco riesce a liberarsi dalle corde che lo tenevano legato, entra nell'arena, libera la moglie e annuncia al pubblico presente l'imminente arrivo nella capitale del generale Galba che metterà fine alle prepotenze di Nerone. La folla ha capito che ad incendiare Roma non sono stati i cristiani ma è stato l'imperatore, quindi si rivolta contro Nerone, questi è costretto a scappare nella sua dimora e uccide con le sue mani Poppea, accusandola di avergli dato pessimi consigli. A palazzo giunge Atte, una cristiana che ha sempre nutrito un grande amore per Nerone, la donna convince l'imperatore a suicidarsi per sfuggire all'ira della folla ma l'imperatore non ha il coraggio di mettere fine alla sua orrenda vita. Sarà proprio Atte ad ucciderlo, pugnalandole in pieno petto. Finalmente Marco e la moglie Licia possono vivere liberi e felici.

