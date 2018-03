SERENA GRANDI: “SONO STATA VIOLENTATA DA UN PRETE”/ A Domenica Live il racconto choc dell’attrice

Serena Grandi a Domenica Live: "sono stata violentata da un prete", oggi il racconto choc dell'attrice che ha compiuto da poco i 60 anni. La diva dal grande baratro alla Grande Bellezza

25 marzo 2018 Niccolò Magnani

Serena Grandi torna a Domenica Live

Lo aveva promesso Barbara D’Urso a fine gennaio che ne avrebbe riparlato: e oggi Serena Grandi torna in studio a Domenica Live per raccontare quanto accennato in un breve passaggio della trasmissione dello scorso 28 gennaio. Dopo uno screzio con Alessandro Cecchi Paone durante una puntata incentrata sul paranormale e gli esorcismi, il discorso ha virato ad un certo punto sulle credenze della Chiesa con tanto di rivelazione choc da parte dell’attrice un tempo simbolo dei film erotici italiani. Davanti alle dichiarazioni della Grandi che stava raccontando di essersi affidata ad un raduno di esorcisti a Sarsina, Cecchi Paone le ha intimato «O sono pazzi o sono ciarlatani, allora andate dai preti!». A quel punto l’attrice stupisce tutti, in primis Barbara D’Urso, rivelando «Dai preti? Io c'ho avuto una violenza da un prete. Io dai preti non ci vado più». Lo studio rimase in silenzio per qualche secondo e la conduttrice di Domenica Live chiese spiegazioni di quell’attacco improvviso e mai finora fatto in pubblico: «Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e ad un’altra bambina di nove anni. Ne riparleremo». Quel momento è arrivato, oggi.

DAL BARATRO ALLA GRANDE BELLEZZA

Si sono celebrati giusto due giorni fa i 60 anni di Serena Grandi e oggi in studio a Domenica Live, oltre che raccontare quella frase choc lanciata qualche mese fa senza mai più tornare e spiegare bene cosa intendesse con quelle accuse, ci sarà uno speciale dedicato all’icona sexy della commedia anni’80. Una storia tormentata e per nulla segnata da sole “vittorie”, l’attrice scoperta da Tinto Brass ripercorrerà con Barbara D’Urso sia i momenti bui e di baratro - come quando nel 2003 rimane coinvolta in un brutto giro di droga con addirittura l’arresto e l’accusa di spaccio cocaina e sfruttamento della prostituzione. Come spiega Marie Claire in uno speciale sui 60anni della diva sexy, «Trascorre più di 150 giorni agli arresti domiciliari con la mamma, il figlio e i suoi pappagalli a confortarla, e sembra che per lei sia iniziata la parabola discendente. Invece ne esce prosciolta da ogni accusa prima ancora dell'inizio del processi». Dal grande baratro alla Grande Bellezza, il vero atto di rilancio della carriera di Serena (che negli ultimi anni con qualche ritocchino ingente si è rimessa in forma più bella di prima, dopo i tanti chili presi negli anni bui della depressione e degli arresti): il regista Paolo Sorrentino l’ha lanciato nel ruolo - come del resto in tutti gli altri protagonisti - esasperato di se stessa. Lei interpreta Lorena, una vecchia gloria sexy appesantita e imprigionata nel cliché da pin-up, esce da una torta alta due metri con stampati sui seni i numeri 6 e 5, per comporre l’età del festeggiato Jep Gambardella: un rilancio da oscar e una vita ricominciata nell’amore del figlio Edoardo e con varie ospitate negli ultimi due anni da Barbara D’Urso.

