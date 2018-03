SOFIA GOGGIA/ Video: "Non sono un gigante, sono libera" (Che tempo che fa)

Video, Sofia Goggia parlerà della sua vita dopo i grandi risultati delle Olimpiadi invernali nel programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

25 marzo 2018 Francesco Agostini

Sofia Goggia

Il popolo italiano ha iniziato a scoprire la sciatrice Sofia Goggia da poco. Lo sappiamo tutti, il nostro Paese è una nazione calciofila e da lì non ci schiodiamo: amiamo il pallone all'inverosimile e questa visceralità oscura in maniera preponderante gli altri sport con conseguenze a volte catastrofiche. Competizioni affascinanti come, ad esempio, il tennis o lo sci vengono palesemente ignorate da chi invece dovrebbe dare più spazio a queste nobili discipline. Soprattutto se in alcune di esse i nostri sportivi risultano essere anche vincenti. E' questo il caso della nostra Sofia Goggia, che è stata vittoriosa nelle recenti Olimpiadi invernali in Corea, portando in altro la nostra bandiera tricolore. Per questo motivo la Goggia è diventata un personaggio a tutto tondo, ospitata in televisione presso programmi importanti e seguitissimi. Uno su tutti: Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, due punti fermi di casa Rai negli ultimi anni. Riuscirà Sofia a sfondare anche mediaticamente oltre che sportivamente?

SOFIA GOGGIA, SPONSOR A VALANGA

Il nome Sofia Goggia fino a qualche tempo fa era praticamente sconosciuto ai più. Questo, ovviamente, ci riporta al discorso di prima: da noi si segue troppo il calcio e troppo poco gli altri sport. Eppure Sofia Goggia è una campionessa e lo ha dimostrato ampiamente in Corea; sì, insomma, non si vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi se non si è una sciatrice davvero in gamba e valida. Ma adesso, a giochi fatti, tutti si sono accorti di lei. Tutti si sono accorti del suo valore, fuori e dentro le piste da sci, tant'è vero che gli sposnsor stanno arrivando a fiumi, uno dopo l'altro.

Una recente stima del Corriere della sera, sezione Bergamo, ha calcolato che adesso il nome Sofia Goggia vale, moneta più moneta meno, 600.000,00 euro. Una cifretta mica male per una giovane ragazza che si appresta ad avere davanti a sé molti anni ancora di carriera. Che sia solo l'inizio di una grande e sfolgorante vita da sciatrice? Ce lo auguriamo con tutto il cuore, davvero.

