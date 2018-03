STASERA A CASA DI ALICE/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 20 marzo 2018)

Stasera a casa di Alice, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Sergio Castellitto e Cinzia Leone. Il dettaglio.

25 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Iris

NEL CAST CARLO VERDONE

Stasera a casa di Alice, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018 alle ore 23,20. Una pellicola cinematografica italiana di genere commedia uscita nel 1990 per la regia di Carlo Verdone che ha anche interpretato la parte principale del protagonista. Oltre a Carlo Verdone fanno parte del cast Sergio Castellitto, Cinzia Leone e Ornella Muti. La colonna sonora porta la firma di due grandi della musica italiana, Vasco Rossi e il leader degli "Stadio" Gaetano Curreri. Vasco Rossi ha guadagnato una nomination al Golden Globe 1991 per la categoria "miglior musica" e una candidatura al premio "Nastro d'argento" per "la migliore colonna sonora". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STASERA A CASA DI ALICE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Saverio gestisce un'agenzia di viaggi di tipo religioso denominata "Urbi et Orbi", insieme al cognato Filippo. Saverio è sempre stata una persona seria, bravo nel suo lavoro e sempre fedele alla moglie. Filippo è sposato con Gigliola ma il loro rapporto è ormai al capolinea, la crisi è iniziata nel momento in cui lei ha scoperto che il marito intratteneva una relazione con un'altra donna. Gigliola decide di mandare fuori di casa Filippo per poi chiedere al cognato Saverio di riportarlo da lei. Saverio promette a Gigliola di indagare e di scoprire dove va e con chi si vede suo cognato. Viene a sapere che Filippo si è innamorato di una giovane attrice di nome Alice che al momento guadagna qualche soldo facendo la modella o prestando la sua voce nel doppiaggio di pellicole pornografiche. Filippo è talmente preso da Alice che le mette a disposizione un piccolo magazzino di proprietà della moglie in cui l'aspirante attrice va a vivere insieme alla sorella più piccola, Valentina. Saverio fa di tutto per convincere Filippo a ritornare da Gigliola, gli fa anche credere che la moglie ha tentato di ammazzarsi perché non può vivere senza di lui. A questo punto Filippo viene assalito da un enorme senso di colpa e promette a Saverio di ritornare a casa. Per essere certo che Filippo non incontrerà più Alice, Saverio decide di andare dalla giovane per chiederle di chiudere la sua frequentazione con il cognato. Accade una cosa imprevedibile, anche Saverio rimane colpito dalla bellezza della ragazza, tanto da innamorarsene. Da quel momento in poi Saverio non fa che pensare ad Alice, frequenta i suoi amici, la sua casa ed è presente a tutte le sue feste. Nel frattempo Filippo è tornato da Gigliola ma è molto depresso, ama ancora Alice e stare lontano da lei lo fa soffrire. Quando scopre che il cognato sta frequentando Alice di nascosto, diventa furioso e decide di affrontarlo. Questi ammette il suo legame con Alice e insieme cercano di trovare una soluzione. I due cognati raggiungono un accordo e stabiliscono che entrambi continueranno ad andare a casa di Alice ma rispettando un turno prestabilito. Per Saverio è molto difficile rispettare i patti, anche per Filippo la situazione è insostenibile. Concentrati unicamente sul come fare per evitare all'altro di incontrare Alice, nessuno dei due cognati si accorge che la ragazza in questione non è interessata a loro, Alice non prova alcun sentimento d'amore, né per Filippo né per Saverio, per la ragazza i due rappresentano soltanto un'occasione da sfruttare a proprio vantaggio. L'infatuazione per la bella attrice porterà allo sfascio due famiglie, Saverio e Filippo saranno cacciati dalle rispettive moglie e si ritroveranno a condividere la camera in una misera pensione. Quando Valentina, a causa di una forte depressione si suicida, Alice lascia la città e i due cognati, rassegnati, tornano alle loro case.

© Riproduzione Riservata.