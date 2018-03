Serena Autieri/ Torna in tv dopo la breve esperienza a Celebrity Masterchef Italia 2 (Domenica In)

Serena Autieri, l'attrice torna in televisione nel salotto di Domenica In dopo la breve e intensa esperienza a Celebrity Masterchef Italia dove ha portato la sua passione per la cucina

Serena Autieri, Domenica In

Serena Autieri ha segnato un goal importante per la sua carriera nella recente partecipazione a Celebrity Masterchef 2018. La cantante infatti è riuscita ad entrare nel cast dei vip pronti a mettersi in gioco ai fornelli, salvo poi uscire nel corso della prima puntata. Ai giudici del talent non è piaciuta infatti l'estetica del suo piatto di benvenuto, ma la cucina rimane al primo posto fra gli impegni dell'artista. Ovviamente dopo il canto e la recitazione, su cui ha fondato la propria vita e carriera. La vedremo infatti questo pomeriggio, 25 marzo 2018, fra gli ospiti di Domenica In pronta ad intonare uno dei brani più significativi della musica italiana. Senza considerare il suo impegno come testimonial FAI, un ruolo che ricopre da tanti anni e che l'ha vista prestare il volto a tante iniziative benefiche a favore dell'arte e della natura. Il suo contributo nel programma domenicale riguarderà infatti anche questo aspetto, l'amore che ogni cittadino italiano può nutrire per il proprio Paese può fare la differenza in termini di tutela dell'ambiente e della cultura nostrana.

LA SUA PARTECIPAZIONE A CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2

La recente partecipazione a Celebrity Masterchef Italia 2 ha permesso a Serena Autieri di dare sfogo ad una delle sue passioni, maturata grazie ad un'eredità ricevuta da madre e nonna. Sono queste le due figure che fin da bambina le hanno trasmesso la passione per la cucina, grazie ai tanti pomeriggi trascorsi insieme a sperimentare e pasticciare. E soprattutto sporcare, come ricorda la stessa attrice in una sua intervista a Il Giornale. Sembra che questa particolare tradizione di famiglia sia stata trasmessa dalla Autieri anche alla figlia, con cui trascorre alcune giornate a sfornare pasta fatta in casa al fianco dell'inseparabile suocera. Dopo tutto la cucina rimane agli occhi dell'artista una forma d'amore e d'accoglienza. Il suo impegno personale per l'ambiente non può che dirigerla poi cverso la scelta di materie prime d'eccellenza, con un occhio di riguardo al km zero ed alla stagionalità dei prodotti.

© Riproduzione Riservata.