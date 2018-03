Uomini e Donne/ Critiche per Mariano Catanzaro: le rivelazioni di Federica dopo l'addio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il trono di Mariano Catanzaro continua a scatenare polemiche. Federica Pattacini, dopo l'addio, ha qualcosa da dire...

25 marzo 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Continua a destare molte perplessità il trono di Mariano Catanzaro. La decisione di Maria De Filippi di dare una nuova chance a colui che per due volte è stato corteggiatore a Uomini e Donne è inizialmente piaciuta molto. Mariano ha portato al trono classico una forte sferzata di allegria e simpatia, eppure il suo comportamento con le corteggiatrici sta scatenando molte polemiche. Lo sa bene Federica Pattacini, che dopo essere stata per settimane la sua "preferita" è stata a poco a poco messa in secondo piano dal tronista fino a quando, dichiarando di avere problemi a casa, Mariano le ha risposto "Ma se hai problemi perchè vieni in studio". Frase che ha lasciato Federica in lacrime, causando la sua uscita dallo studio. Federica ha abbandonato Uomini e Donne e non è più una corteggiatrice di Mariano ma ha qualcosa da dirgli.

FEDERICA PATTACINI, DOPO L'ADDIO, ACCUSA MARIANO

"Mariano per me è una bellissima persona, ma osservandolo ora e vedendo le cose che ha fatto non penso voglia realmente cercare una fidanzata, poi mi sbaglierò ma per ora si sta rivelando per quello che è, e sembra interessato solo a baciarsi tutte!" dichiara Federica Pattacini intervistata da IsaeChia. L'ex corteggiatrice poi aggiunge: "A lui piacciono un po’ tutte le belle donne in generale! E io, credetemi, ad oggi non sono ancora riuscita a capire quale possa essere il suo stereotipo di ragazza, quindi non so nemmeno dire se qualcuna delle sue corteggiatrici lo coinvolga realmente o meno". Per Federica, Mariano al momento non è interessato - se non fisicamente - ad alcuna delle sue corteggiatrici, anche se potrebbe arrivare alla fine con Valentina e Roberta "E a quel punto spero scelga la prima che è la più vera" conclude la Pattacini.

