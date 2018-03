Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina: cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"

25 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

La rivalità al Trono Over di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani potrebbe portare nei prossimi giorni a grandi novità in studio. La nota dama ha espresso il desiderio di prendersi la sua "rivincita" dalle continue intrusioni e accuse di Tina, proponendosi come opinionista del suo trono. Maria De Filippi potrebbe accettare questa proposta, ma quale sarebbe in quel caso la reazione della Cipollari? "Gemma nel trono Classico? No, grazie. Maria, io esco! - sbotta Tina, intervistata per Uomini e Donne Magazine - Sarei furiosa. Non la temo né come opinionista né in nessun'altra veste, però mi darebbe fastidio se arrivasse a rovinare questo momento così divertente". Così aggiunge: "Lo sappiamo tutti che lei ha la grande capacità di trasformare ogni cosa, perciò non vorrei che venisse a distruggere anche questo mio spazio, anche se non mi sento assolutamente una tronista".

TINA CIPOLLARI E IL SUO UOMO IDEALE...

Insomma, Tina Cipollari non ha alcuna intenzione di accettare questo scambio di ruoli, almeno non quello di Gemma Galgani. L'opinionista vuole continuare il suo nuovo percorso alla ricerca dell'amore in "tranquillità", senza Gemma in studio. Svela, inoltre, le qualità che deve avere un corteggiatore per conquistarla: "Deve essere dotato do grande pazienza e umiltà. Detesto gli uomini arroganti, è una caratteristica che proprio non sopporto. - ammette la Cipollari, che così conclude - Non sono alla ricerca della bellezza: sinceramente non sono mai stata affascinata dai bellocci. Sono troppo concentrati su loro stessi e molto meno attenti agli altri". Riuscirà qualcuno a conquistarla così come anni fa è riuscito a fare l'ex marito Chicco Nalli?

