Amici 17 / Oggi, 26 marzo, non va in onda su Canale 5: confermato l'appuntamento su Real Time

Il serale di Amici 17 al via il 7 aprile con i primi dieci concorrenti che in questi giorni otterranno la felpa verde: ma come reagiranno Emma, Sephora e Bryan dopo la puntata di sabato?

26 marzo 2018 - agg. 26 marzo 2018, 13.54 Hedda Hopper

Amici 17

Amici 17 non va in onda oggi, 26 marzo, almeno non su Canale 5. Il talent show di Maria De Filippi continuerà ad andare in onda su Real Time, salvo cambiamento dell'ultimo minuto, mentre non andrà in onda su Canale 5 così come faranno Uomini e Donne e Avanti un altro. Il pomeriggio di Amici 17 è stato rimandato a domani come confermato poco fa da comunicato stampa della stessa azienda di produzione di Maria De Filippi che poco fa sui social ha fatto sapere: "Maria e tutta la Fascino pgt abbracciano Carlotta e Stella e tutti i cari di Fabrizio Frizzi. In segno di rispetto per un uomo onesto, perbene, educato, gentile oltre che un grande collega, decidono di non andare in onda quest’oggi con le puntate registrate e previste da palinsesto. Ciao Fabrizio mancherai a tutti noi”. Proprio in onore del conduttore e per via della sua improvvisa e lacerante morte, oggi anche Canale 5 ha deciso di optare per il "silenzio" e il rispetto.

AD UN PASSO DAL SERALE

Il Serale di Amici 17 prenderà il via il prossimo 7 aprile e questo significa che quella di sabato prossimo potrebbe essere l'ultima diretta del pomeridiano su Canale5. Sarà a quel punto che Maria De Filippi annuncerà il nome degli altre ospiti che prenderanno posto nella commissione esterna del seriale di Amici 17 e che affiancheranno Giulia Michelini, Heather Parisi e Simona Ventura. I fan sono convinti che i prossimi annunci riguarderanno tre artisti, tre uomini, ma chi potrebbe essere? Ci saranno ritorni dalle passate edizioni, ci saranno cantanti o si tratterà di artisti e attori? Al momento non ci sono risposte a riguardo così come non ce ne sono sui nomi che si uniranno ai cinque già scelti nei giorni scorsi. Chi si unirà ad Emma, Sephora, Bryan, Orion e Lauren? Al momento non lo sappiamo ancora ma la puntata di oggi sarà dedicata quasi interamente alla reazione che i primi ragazzi che hanno ottenuto l'accesso ai serali hanno fatto dopo la diretta.

LE REAZIONI DEI RAGAZZI DI AMICI 17

Da quanto leggiamo sulla pagina di Real Time sembra che il pubblico si ritroverà in sala insieme ai cinque ragazzi che hanno già ottenuto l'accesso al serale e mentre Einar canta, Emma Muscat sembra che sia finalmente felice di aver ottenuto il sì dei professori dopo tutto quello che è successo nei mesi scorsi. La cantante si è sciolta in lacrime proprio mandando giù, colpo dopo colpo, il muro che la teneva lontana dai suoi fan, è stato questo che le ha permesso di arrivare al primo posto nella classifica di gradimento e anche di avere il sì dei professori per l'accesso al serale dopo il cambio di preferenza da parte di Carlo di Francesco che ha "scaricato" Carmen.

© Riproduzione Riservata.