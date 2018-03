BEATRICE VALLI / Prima il malore e poi il sospetto: gravidanza o labirintite?

Beatrice Valli qualche giorno fa si è sentita poco bene e si è recata in ospedale insieme a Marco Fantini per degli approfondimenti. Qui le è stata resa nota la diagnosi...

26 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beatrice Valli (Facebook)

Beatrice Valli, ex volto noto di Uomini e donne, qualche giorno fa si è sentita poco bene, motivo per cui ha deciso di rivolgersi direttamente all'ospedale per gli approfondimenti del caso. A causa di tremolio alle gambe, nausea e perdita di equilibrio, l'ex corteggiatrice ha deciso che non c'era tempo da perdere e si è diretta al pronto soccorso accompagnata dal compagno Marco Fantini. È qui che, dopo due ore d'attesa, ha potuto ricevere le prime cure mediche con un primo sospetto da parte del dottore. Come riportato dalla stessa Valli nelle sue Instagram Stories, il primo dubbio ha ricondotto ad una nuova gravidanza: "Gli spieghiamo tutto... A un certo punto il medico mi ha guardato e detto: Signora, per me lei è incinta. Marco è sbiancato, il Marchini è sbiancato".

BEATRICE VALLI E I PROBLEMI DI SALUTE

Beatrice Valli ha raccontato attraverso le sue Instagram Stories quanto le è accaduto lo scorso giovedì quando ha deciso di rivolgersi all'ospedale in seguito ad un malore. Il medico ha ipotizzato che fosse nuovamente incinta, anche se tale possibilità è stata prontamente smentita dalle ulteriori analisi. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Marco Fantini, che ha confessato alla compagna: "Se eri incinta stavolta ti giuro che scappavo almeno per un mese". Dopo gli approfondimenti del caso, invece, le motivazioni di tali capogiri sono state attribuite a una labirintite o a cervicale acuta. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha quindi fatto ritorno a casa dai suoi bambini ma dalle immagini pubblicate nei social ha confermato di non essere ancora in piena forma. Ci vorrà infatti del tempo prima che le cure comincino a dare i primi risultati. Nel frattempo i suoi followers, proprio come il suo fidanzato Marco, conosciuto proprio durante l'avventura a Uomini e donne, sono costantemente al suo fianco per supportarla.

© Riproduzione Riservata.