Ballando con le stelle 2018/ Gessica Notaro è la star: vittoria annunciata?

Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro è la star indiscussa del programma di Milly Carlucci. L'ex Miss vola verso la vittoria? Continua il gossip sulle coppie.

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Gessica Notaro

Gessica Notaro è la star indiscussa di Ballando con le stelle 2018. Voluta nel cast direttamente da Milly Carlucci che ha voluto dare all’ex Miss la possibilità di riprendersi ciò che l’innominabile, come lo chiama lei, ha tentato di toglierle, Gessica Notaro, sin dalla prima puntata del programma di Raiuno, ha dimostrato di avere una forza incredibile. Bellissima, sensuale e molto femminile, sin dalla prima esibizione, il pubblico non ha avuto dubbi nel considerarla l’annunciata vincitrice di Ballando con le stelle 2018. Anche la giuria l’ha subito premiata con voti importanti e per i bookmakers non ci sono dubbi che sarà lei la vincitrice. Con il maestro Stefano Oradei, Gessica Notaro forma una coppia affiatata e molto unita. Tra i due è nata non solo una simpatia speciale, ma anche un’amicizia. Gessica che, ai microfoni di Sabato Italiano ha ammesso di sentirsi più bella oggi del passato, continua a ballare verso la vittoria.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, DALLE POLEMICHE AL GOSSIP

Dopo le polemiche scatenate dal rifiuto di Ivan Zazzaroni di votare Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Ballando con le stelle 2018 è stato travolto dal gossip. Sono tre le coppie finite nel mirino dei paparazzi. La prima è quella formata da Cristina Ich e Luca Favilla che, dopo essere stati beccati dal settimanale Oggi in giro per Roma, sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai si sono anche scambiati un bacio. L’altra coppia che non viene persa di vista dagli addetti ai lavori è quella di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. I due continuano a dichiararsi amici, ma il feeling che traspare dagli sguardi e dai gesti, fa pensare ad altro. L’ultima coppia finita al centro del gossip è quella formata dal modello Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, beccati insieme nella notte romana. Tre coppie in pista che potrebbero presto diventare coppie anche nella vita. Il ballo, dunque, sarà ancora una volta galeotto? In passato sono tante le coppie nate come quella di Samanta Togni e Stefano Bettarini e quella di Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio. Entrambe le coppie, poi, si sono rotte. Si amano, ancora, invece, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino.

