Barbara d’Urso, Instagram/ Il giallo del nuovo follower che lascia sotto choc: cosa nasconde quel like?

26 marzo 2018 Valentina Gambino

Barbara d'Urso e il mistero di Instagram. Lady Cologno ogni tanto non riesce a fare centro e invece di "sbirciare" alcuni profili social, incomincia direttamente a seguirli. Una volta per esempio, la nostra adorata Carmelita, ha perfino seguito per qualche attimo, la sua nemica numero uno: Selvaggia Lucarelli. Correva l'anno 2014 quando nel mese di ottobre, una incauta d'Urso ha iniziato a seguire la famosa blogger su Twitter. Naturalmente l'attuale giudice di Ballando con le stelle, non vedeva l'ora di poterlo documentare e quindi ha postato il tutto tramite social. “Amiche, io da mo’ che ve lo dico. Quando spiamo le bacheche di donne che vorremmo impalare lentamente e con dolore, tocca fare attenzione, che poi partono richieste di amicizia o “segui” per sbaglio. Tipo lei a me. (ai voglia a cancella’ dopo)”, aveva scritto Selvaggia. Tutta questa lunghissima prefazione di regola, potrebbe non dirvi nulla ma, dopo questo mistero, Barbarella d’Urso non aveva più sbagliato un colpo fino ad… oggi!

Ed infatti, proprio la nostra adorata (come direbbe la contessa Daniela Del Secco), ieri pomeriggio durante una nuova puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso aveva precisato che: “Su Instagram non seguo nessuno a parte Oprah, che è il mio mito”. Solo poche ore dopo, la sua dichiarazione è stata smentita ed è saltato fuori anche un altro nuovo follower: Cristina Parodi. Proprio colei che ogni domenica, cerca disperatamente - senza mai riuscirci, di contrastare in qualche modo la totale egemonia televisiva di Santa Barbarella da Cologno. Cosa impossibile si sa, lo sappiamo noi, lo sa Carmelita e lo sa bene anche Cristina. Forse per darle un incoraggiamento, Barbara d'Urso ha incominciato a seguire la collega ma anche in questo caso, solo per pochissimo tempo (immaginatevi se succedesse a noi comuni mortali, potremmo restarci secchi…). Ovviamente, ci sentiamo di precisare che tra Barbara e Cristina c’è anche una bella amicizia e quindi, la cosa non risulta effettivamente una gaffe, ma probabilmente solo una svista. Barbarella tempo addietro, seguiva su Instagram anche il figlio ma poi è sparito pure quel “segui” e in questo caso non si tratta di distrazione visto l’amore che la conduttrice nutre per i suoi figli (Il suo cuore è loro ma anche di tutti noi… abbiate fede, magari prima o poi Barbarella ci farà uno “scherzetto” con un like…).

