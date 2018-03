Beautiful/ Il perfido piano di Bill e Caroline contro Thomas e Sally (Anticipazioni 26 marzo)

Anticipazioni Beautiful 26 marzo 2018: Caroline vuole riprendersi Thomas per formare con lui e Douglas una famiglia. Bill spencer mette su un perfido piano contro Forrester e Sally Spectra.

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Beautiful

Una nuova settimana di Beautiful inizia oggi, lunedì 26 marzo. Alle 13.40, puntuale come ogni giorno, canale 5 trasmetterà una nuova puntata della soap opera americana che, da oltre trent’anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Al centro dell’appuntamento odierno ci sarà non solo il dramma di Eric, ferito e deluso per il tradimento subito da Quinn e Ridge, due delle persone che amava di più, ma anche le pene d’amore di Sally. La rossa Spectra, infatti, da una parte sarà al settimo cielo per l’imminente sfida di moda con la Forrester e dall’altra sarà sempre più preoccupata per il ritorno in città di Caroline. Mentre Ridge continua ad indagare su dove possa trovarsi il padre, desideroso di parlare con lui e raccontargli la sua verità esattamente come ha fatto con Steffy, Thomas è diviso tra l’amore per il figlio Douglas e quello per Caroline per la quale, tuttavia, come ha già dichiarato a Bill spencer, prova solo un affetto sincero. La mamma di Douglas, Dollar Bill e la stessa Steffy, però, continuano a non vedere di buon occhio la relazione tra Thomas e Sally al punto che il marito di Brooke ha in mente un perfido piano per separarli.

IL PIANO DI BILL SPENCER CONTRO THOMAS E SALLY

Bill Spencer è deciso a fare di tutto per separare Thomas Forrester e Sally Spectra. Il marito di Brooke, però, ha un duplice fine: restituire alla nipote Caroline l’uomo che ama nonché il padre di suo figlio e togliere a Sally l’edificio della Spectra per costruire i nuovi uffici della Spencer. Per farlo, Bill ha già in mente un piano: confessare a Thomas che Caroline è gravemente malata e sta per morire. Bill porterà avanti il suo piano anche se Caroline, inizialmente, si mostrerà titubante. Sally, da parte sua, continuerà a lottare per l’amore della sua vita non avendo alcuna intenzione di lasciare campo libero a Caroline. La Spectra, nel frattempo, si sta preparando per la sfida di moda contro la Forrester che si terrà a Montecarlo. La rossa, inconsapevole del piano di Bill Spencer, non riuscirà a trattenere il suo entusiasmo per gli enormi cambiamenti che Thomas ha portato nella sua vita.

