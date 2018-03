CHE FUORI TEMPO CHE FA OGGI NON VA IN ONDA/ Al suo posto lo speciale Porta a Porta su Fabrizio Frizzi

Che fuori tempo che fa questa sera non va in onda: al suo posto, nella seconda serata di Rai Uno, lo speciale Porta a Porta dedicato alla carriera di Fabrizio Frizzi

26 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Fabio Fazio, conduttore di "Che fuori tempo che fa"

Con l'improvvisa scomparsa di Fabrizio Frizzi, morto la scorsa notte a Roma, le reti Rai hanno effettuato un cambio di palinsesto che ha portato alla cancellazione di alcuni fra i principali appuntamenti della giornata. Fra i tanti programmi sospesi vi è anche "Che fuori tempo che fa", che contrariamente al solito, questa sera non andrà in onda. La serata di Rai uno, infatti, si aprirà alle 20.00 con il Tg1, seguito dalla replica de "Il Commissario Montalbano" e dallo speciale "Porta a Porta" dedicato alla vita e alla carriera del conduttore scomparso. Il talk show di approfondimento condotto da Fabio Fazio lascia quindi spazio a una puntata straordinaria del programma condotto da Bruno Vespa, che questa sera sarà tutto dedicato al ricordo dell'amatissimo Fabrizio Frizzi. Per il momento, non ci sono comunicati ufficiali su uno slittamento della la puntata odierna di "Che fuori tempo che fa".

CONFERMATA LA PUNTATA DI DOMENICA 1 APRILE

"Che fuori tempo che fa" questa sera non andrà in onda: al suo posto, nel palinsesto della seconda serata dell'ammiraglia Rai, ci sarà uno speciale Porta a Porta completamente dedicato al ricordo di Fabrizio Frizzi. Il cambio di programmazione, che ha coinvolto l'intero palinsesto delle reti Rai portando alla sospensione dei principali programmi di intrattenimento, interesserà quindi anche il popolare programma condotto da Fabio Fazio, che per la puntata in onda oggi avrebbe dovuto ospitare l'attore Neri Marcorè, Mago Forrest, Raoul Cremona e Max Pezzali. Non è ancora chiaro se ci sarà un ulteriore cambio di programmazione tale da far slittare Che fuori tempo che fa alle prossime seconde serate, ciò che è certo è che la guida tv ufficiale di Rai Uno, per domenica 1 aprile, conferma la messa in onda del consueto appuntamento con "Che tempo che fa", come sempre in onda a partire dalle 20.35.

