Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi/ Ex miss Italia madre di sua figlia Stella "grazie dell'amore"

Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi: il dolore per la morte. Dall'inizio del loro amore alla nascita della figlia Stella: il ricordo dell'ex Miss.

26 marzo 2018 - agg. 26 marzo 2018, 9.38 Stella Dibenedetto

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi (Instagram)

Carlotta Mantovan, dopo il silenzio di questi mesi, ha annunciato la morte del marito Fabrizio Frizzi con poche e significative parole affidate ad una nota ufficiale, firmata anche dal resto della famiglia. “Grazie per l’amore che ci hai donato”, ha scritto la giovane moglie di Frizzi che, dallo scorso ottobre, ha affrontato, insieme al marito, il periodo più difficile della loro vita. La giornalista non ha mai lasciato solo il conduttore, combattendo come una leonessa con lui e vivendo le loro giornate insieme alla figlia Stella, il dono più bello e più importante del loro amore. La morte di Fabrizio Frizzi lascia un vuoto incolmabile nella vita di questa giovane donna di cui, Rita Dalla Chiesa, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Spy, aveva detto: “Carlotta è una donna molto in gamba”. Nonostante la giovane età, Carlotta ha sempre dimostrato forza e coraggio. Oggi, però, insieme a Fabrizio, ha perso la sua battaglia. Qui la notizia approfondita sulla morte di Fabrizio Frizzi

IL RITORNO ALLA VITA DOPO IL MALORE

Sono stati mesi difficili per Carlotta Mantovan, rimasta in silenzio accanto a Fabrizio Frizzi. Una delle prime immagini del conduttore dopo il malore che lo aveva colpito lo scorso ottobre, è quella in cui si concede una passeggiata insieme alla moglie Carlotta e alla figlia Stella. Dopo settimane trascorse in ospedale, il ritorno alla vita di Fabrizio era stato contraddistinto da una semplice passeggiata con le donne della sua vita. Momenti di vita quotidiana che Carlotta ha cercato di vivere fino in fondo insieme all'uomo della sua vita che le ha dato il dono più bello. Di lei, Fabrizio Frizzi aveva detto: “Sono ancora molto innamorato di lei, dopo quasi sedici anni che siamo insieme”. A legarli per sempre sarà la figlia Stella, nata il 3 maggio 2013 e che è il coronamento di un grande amore che non finirà mai. Per Carlotta Mantovan sono momenti davvero difficili, ma che dovrà affrontare per il bene della figlia Stella.

L’AMORE TRA CARLOTTA MANTOVAN E FABRIZIO FRIZZI

L’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, nato nel 2002, è stato coronato prima con la nascita della figlia Stella e poi con il matrimonio nel 2014. I due si erano incontrati nel 2001 a Miss Italia e dall’anno successivo i due non si erano più lasciati. Un amore grande, importante che non finirà con la morte di Frizzi. Lo scorso febbraio, ai microfoni di Eleonora Daniele, nel programma di Raiuno Sabato Italiano, aveva detto: “Con Fabrizio è stato amore al primo sguardo, un amore travolgente" – aveva detto Carlotta che, sulla figlia aveva aggiunto – “È splendida, ha una parlantina da adulta. Adesso lei e Fabrizio ci stanno guardando". Molto riservati, Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi avevano sempre vissuto il loro amore lontano dal mondo dei riflettori. La loro è stata una storia bella, pulita e semplice che aveva fatto innamorare tutta l’Italia.

