Caterina Balivo sta male?/ La foto con la mascherina su Instagram allarma i fan, ma...

Caterina Balivo allarma i fan. La conduttrice di Detto Fatto posta una foto su Instagram nella quale indossa la mascherina; poi svela: "Ho l'influenza"

26 marzo 2018 Anna Montesano

Caterina Balivo

Cos'è accaduto a Caterina Balivo? Sono molti i fan della nota conduttrice di Detto Fatto che si sono posti questa domanda di fronte ad uno scatto postato su Instagram nelle ultime ore. La Balivo si è mostrata infatti in uno scatto con sua figlia, la piccola Cora, tra le braccia e una mascherina sul volto (Vedi foto sotto). I fan si sono allora chiesti il motivo per il quale la conduttrice indossasse la mascherina, che serve a non contagiare chi le è vicino, e la Balino ha poi ammesso di essere influenzata. “Dopo la diretta di venerdì fatta con un raffreddore folle, ora a casa con mascherina. - ha scritto su Instagram, per poi aggiungere - Unico particolare: Cora ha anche lei raffreddore e un po’ di tosse, Guido Alberto con mal d’orecchio e Costy con una tosse fortissima. Si salva solo mio marito, che infatti è partito…”. Un fine settimana da 'reclusa in casa' quindi per Caterina Balivo, che è rimasta in casa per riposarsi assieme ai suoi figli che, come lei, non sono purtroppo al tap della forma.

L'ULTIMO SALUTO DELLA BALIVO A FABRIZIO FRIZZI

Ma il pubblico di RaiDue, affezionato al suo show Detto Fatto, anche oggi non avrà occasione di vederla sul piccolo schermo. Con la terribile scomparsa di Fabrizio Frizzi, morto oggi all'età di 60 anni, molti dei programmi principali di Rai e Mediaset si fermano. Caterina Balivo, come molti altri volti dello spettacolo, ha lasciato un ultimo messaggio in ricordo del conduttore scomparso: "Caro Fabry... ho cominciato a lavorare in tv con i tuoi programmi. Miss Italia, Scommettiamo che... e ogni anno tornavo a Salsomaggiore. Lo scorso anno mi facesti la sorpresa “di fine anno”... Elegante, solare, onesto, diretto, gentile... Unico. Oggi Fabry non andiamo in onda... oggi nessuno ce la fa a lavorare in tv. Ti vogliamo bene, ma tanto".

