Chiara Biasi e Simone Zaza/ Insieme a Emigratis ma la storia d'amore è finita: lui ha già un'altra?

Chiara Biasi e Simone Zaza insieme nella nuova puntata di Emigratis. Ma il calciatore e la fashion blogger non stanno più insieme e lui è già interessato a un'altra

26 marzo 2018 Anna Montesano

Chiara Biasi e Simone Zaza

Tra i protagonisti della nuova puntata di Emigratis spunta la coppia composta da Simone Zaza e Chiara Biasi. Pio e Amedeo incontrano l'attaccante del del Valencia in un locale e si fanno in vitare a pranzo per il giorno successivo. È qui che il duo comico, protagonista di Emigratis, incontra anche Chiara Biasi, bellissima fashion blogger che spiega ai due il suo lavoro. L'interesse è tutto sul guadagno della blogger e le risate sono assicurate quando i due decidono di voler emulare la ragazza, per ottenere il suo successo. In molti si sono chiesti se la coppia Zaza Biasi ad oggi stia ancora insieme e la risposta è no. La storia d'amore tra il calciatore e la fashion blogger si è conclusa ormai da qualche tempo, anche se la conferma è arrivata soltanto negli ultimi giorni.

CHIARA BIASI E SIMONE ZAZA SI SONO LASCIATI: LA CONFERMA SU CHI

La coppia appare ancora insieme e felice ad Emigratis in quanto la puntata è stata registrata tempo fa. Oggi i due non stanno più insieme: i gossip si erano diffusi qualche mese fa grazie agli account social dei due. Da fine di gennaio i due, da sempre molto social, non apparivano più assieme in scatti o storie. Ma la conferma è arrivata attraverso il settimanale Chi, secondo il quale la Biasi avrebbe definitivamente lasciato la casa spagnola dell’attaccante del Valencia. Ma non sarebbe tutto: Zaza sarebbe infatti già interessato da un'altra, una ex concorrente di reality ben aggiornata di calcio che lui starebbe corteggiando assiduamente. Intanto sul web la Biasi ha ricordato l'appuntamento di Emigratis di questa sera; nessun cenno invece da Zaza.

© Riproduzione Riservata.