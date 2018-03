Chiara Ferragni mamma/ Video, l'allattamento di Leone diventa social: "Pelle e pelle" ma scoppia la polemica

Chiara Ferragni e Fedez, la vita del piccolo Leone Lucia è sempre più social. La blogger si mostra durante l'allattamento e fa scoppiare la polemica

26 marzo 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni, Fedez e Leone

Il web, i 12 milioni di follower di Chiara Ferragni, si aspettavano una gravidanza social, un parto in diretta e un post parto ancora più social, e la fashion blogger 30enne ha accontentato i fan (quasi) su tutto. Il piccolo Leone Lucia Ferragni, lo scorso 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles con un peso di 2 chili e 800 grammi, ora è a casa con mamma e papà Fedez che non deludono le aspettative dei fan e rendono anche l'allattamento un momento social, da mostrare a tutti e commentato con le dolci parole "Pelle e pelle". Così come la prima uscita per andare dal pediatra, la prima foto di famiglia, l'arrivo a Los Angeles dei nonni e della sorella Valentina, che ora sono a casa con Chiara e Fedez.

POLEMICHE PER L'ALLATTAMENTO "SOCIAL"

Eppure di fronte alla felicità di coloro che non vedono l'ora di scoprire passo per passo la vita di "Leoncino", c'è chi trova eccessiva questa sovraesposizione di vita privata. "Mi sembra davvero eccessivo mostrarsi a milioni di persone a petto nudo per mostrare un momento così delicato come l'allattamento a un neonato" si legge tra le migliaia di commenti social sotto il profilo di Chiara Ferragni. Eppure la coerenza c'è e si rifà a quella dichiarazione che la stessa blogger ha fatto qualche tempo fa, che recita: «Posto tutto ciò che mi fa sentire bene e felice, provando a farvi sorridere e a farvi capire che questa vita, con i suoi alti e i suoi bassi, è il regalo più importante che abbiamo ricevuto». Quella di Chiara Ferragni è una scelta di vita che è stata anche la sua fortuna e che, da anni, la rende uno dei volti più amati e apprezzati dal web.

